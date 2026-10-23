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Icetex anuncia reducción de intereses para 235.000 colombianos: ¿quiénes aplican?

El Gobierno anunció una reducción temporal de intereses para 235.000 usuarios del Icetex. Consulte quiénes serán beneficiados y cuáles son los requisitos.

Icetex busca mantener créditos sin tasa interés añadido
Foto: Icetex

Noticias RCN

octubre 23 de 2026
07:11 p. m.
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Miles de colombianos que financian sus estudios superiores a través del Icetexrecibirán un alivio económico en sus créditos educativos.

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El Gobierno nacional anunció una reducción temporal en las tasas de interés que beneficiará a cerca de 235.000 usuarios, tanto estudiantes activos como personas que actualmente están pagando sus obligaciones.

La medida comenzó a aplicarse en octubre de 2026 y cuenta con una inversión superior a los $100.000 millones, según confirmó la entidad mediante un comunicado oficial publicado el jueves 22 de octubre.

¿Quiénes recibirán la reducción de intereses del Icetex?

El beneficio está dirigido a usuarios que se encuentran estudiando o que ya finalizaron su formación académica y están pagando el crédito.

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Sin embargo, no todos los deudores podrán acceder al alivio. El Icetex explicó que los beneficiarios fueron priorizados teniendo en cuenta sus condiciones de vulnerabilidad económica.

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Además, deberán estar al día con sus obligaciones o presentar una mora que no supere los 30 días.

Los recursos se distribuirán de la siguiente manera:

  • 64.904 estudiantes activos: recibirán el beneficio mediante una inversión de $49.330 millones.
  • 170.000 usuarios en etapa de pago: contarán con recursos por $51.605 millones.

La reducción se reflejará directamente en los recibos de pago de los beneficiarios seleccionados.

¿Hasta cuándo aplicará la reducción de intereses del Icetex?

Durante la vigencia del subsidio, los beneficiarios tendrán una tasa equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más cero puntos adicionales.

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Esto significa que los intereses se calcularán tomando como referencia la inflación, sin sumar los puntos adicionales establecidos originalmente en el crédito.

No obstante, el alivio será temporal y estará disponible únicamente mientras existan recursos.

Una vez se agote el presupuesto, las tasas regresarán a las condiciones pactadas inicialmente, que pueden oscilar entre IPC + 7 % e IPC + 12%, dependiendo de la financiación.

El Icetex aclaró que la medida no representa una condonación de las deudas, sino una reducción de los intereses para disminuir temporalmente la carga económica de las familias beneficiadas.

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