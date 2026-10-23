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Giovanny Ayala sorprendió al anunciar contenido para adultos y reveló la verdad

¿Giovanny Ayala venderá contenido para adultos? Esto fue lo que dijo

Giovanny Ayala
Foto: IG Giovanny Ayala

Noticias RCN

octubre 23 de 2026
07:47 p. m.
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El cantante de música popular Giovanny Ayala llamó la atención en redes sociales tras publicar un video en el que aseguró que comenzaría a producir contenido para adultos debido a supuestos problemas económicos. Sin embargo, lo que inicialmente parecía un anuncio inesperado terminó convirtiéndose en una broma con la que presentó una nueva propuesta para sus seguidores.

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En la grabación, el artista aparece con una bata y habla en tono serio sobre una decisión que, según sus primeras palabras, no habría sido fácil de tomar. La frase generó curiosidad entre quienes interpretaron que podría incursionar en plataformas de contenido sexual.

Por problemas económicos, yo estoy haciendo y es una decisión muy difícil. Mañana muy temprano será mi primer video para adultos, expresó al comienzo del clip.

¿Qué dijo realmente Giovanny Ayala sobre el contenido para adultos?

El giro llegó al final de la publicación. Ayala explicó que sus próximos videos estarán dirigidos a personas mayores de 40 años y abordarán asuntos relacionados con la salud, como el colesterol y la diabetes.

Estaremos hablando del colesterol, la diabetes y de muchas cosas que van a servir para los mayores de 40, señaló el cantante, dejando claro el doble sentido de su anuncio.

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De esta manera, el intérprete utilizó la expresión “contenido para adultos” para referirse a material dirigido a un público adulto por su edad, no a publicaciones de carácter sexual.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al video de Giovanny Ayala?

La publicación generó comentarios de seguidores que inicialmente se sorprendieron con la declaración y después reaccionaron con humor al conocer el desenlace.

El propio video incluía una pista sobre su intención: el mensaje “Las apariencias engañan”, con el que el artista invitó a sus seguidores a verlo hasta el final.

La estrategia convirtió una frase que podía interpretarse como un anuncio polémico en una presentación de contenido informativo sobre bienestar y salud. Además, despertó curiosidad sobre los temas que el cantante abordará en sus próximas publicaciones.

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Aunque Ayala mencionó supuestos problemas económicos al comienzo de la grabación, el desenlace muestra que esa afirmación formaba parte de la broma.

 

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