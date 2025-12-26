Ejército entregó su balance en 2025: destacó incautación de armas y recuperación de menores

A menos de una semana para que acabe el año, el Ejército dio a conocer su balance del 2025. Resaltó la incautación de armas y recuperación de menores reclutados por grupos criminales.

El balance comenzó con las operaciones. Una de las más importantes fue la Catatumbo, puesta en marcha bajo cuatro fases y logrando la evacuación de 3.633 personas, la atención de 87.438 desplazados, la entrega de 352.5 toneladas humanitarias, 376 neutralizaciones y la incautación de más de 62 mil municiones, 2.836 explosivos y material de guerra.

Operaciones cruciales

También se incautaron 39.271 kilogramos de clorhidrato de cocaína y cocaína en proceso, más de 531.000 galones de insumos líquidos, 227.694 kilogramos de insumos sólidos, la destrucción de 77 laboratorios de clorhidrato de cocaína y 357 laboratorios de pasta base.

También fue clave la Perseo en El Plateado, territorio en Cauca altamente afectado por el Frente Carlos Patiño de las disidencias. Un resultado importante fue el sometimiento de ‘Kevin’ y ‘Giovanny’, cabecillas de la estructura.

Los resultados fueron: la incautación de más de 290.000 municiones, 23 armas largas, 19 armas cortas, 223 granadas y 705 detonadores, además de la destrucción de 429 artefactos explosivos improvisados y 363 medios de lanzamiento.

Incautación de drogas

Con lo que respecta a la operación Cordillera en Nariño, fue recuperado el control estatal en Cerro Negro. Hubo 45 afectaciones al enemigo, 35 capturas, ocho sometimiento y dos muertes. Además, se incautaron 17 armas de largo alcance, 22 armas cortas, más de 20.000 municiones y 39 granadas.

A nivel general en materia de drogas, se incautaron 111.593 kg de cocaína (70 % más frente al 2024), 14.855 kg de pasta base (10 % más) y 107.286 kg de marihuana. También se destruyeron 182 laboratorios de clorhidrato (49 % más) y 2323 laboratorios de pasta base.