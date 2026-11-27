Desde este viernes 27 de noviembre, el cerro de Monserrate encenderá su alumbrado navideño, una experiencia que este año tendrá como protagonista a la cordillera de los Andes y los paisajes naturales de Suramérica.

Bajo el lema “Cordillera de los Andes, la maravilla que nos une”, el recorrido busca representar la riqueza natural y la identidad latinoamericana mediante escenarios iluminados que evocan glaciares, desiertos, volcanes y montañas.

La exhibición podrá visitarse durante más de seis semanas, hasta el lunes 11 de enero de 2027, y contará con presentaciones artísticas, comparsas y personajes luminosos en fechas específicas.

¿Qué actividades habrá durante la temporada navideña?

Además del recorrido de luces, Monserrate tendrá una agenda especial distribuida en diferentes jornadas entre noviembre y enero. Estas son las fechas anunciadas:

Espectáculos “Navidad por los Andes” y “Navidad a la colombiana”

5, 12 y 19 de diciembre.

9 de enero de 2027.

Comparsas navideñas

29 de noviembre.

6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 27 y 29 de diciembre.

3, 7 y 10 de enero de 2027.

Personajes luminosos

9, 16, 23 y 26 de diciembre.

2 de enero de 2027.

Estas actividades complementarán el recorrido de iluminación y ofrecerán diferentes experiencias para quienes visiten el cerro durante la temporada.

¿En qué horario se podrá visitar el alumbrado de Monserrate?

El espectáculo estará abierto de lunes a domingo, entre las 5:30 p. m. y las 11:59 p. m. Sin embargo, quienes necesiten subir en funicular o teleférico deben tener en cuenta los horarios límite para comprar sus tiquetes:

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De lunes a sábado: hasta las 10:00 p. m.

Domingos y festivos: hasta las 8:00 p. m.

Los boletos estarán disponibles en las taquillas del lugar y a través de la página oficial www.monserrate.co.

¿Cuánto cuesta subir a Monserrate para ver las luces?

Durante el horario nocturno, es decir, después de las 5:30 p. m., se aplicará una tarifa de 35.000 pesos por el trayecto de ida y regreso, tanto para el funicular como para el teleférico.

Este valor estará vigente todos los días, incluidos domingos y festivos.

¿Qué días no habrá alumbrado navideño?

Las personas que tengan previsto visitar Monserrate durante las celebraciones de diciembre deben tener presente que el 24 y el 31 de diciembre no habrá iluminación navideña. Además, durante esas dos jornadas las taquillas cerrarán a las 3:00 p. m.