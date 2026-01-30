CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 30 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 30 de 2026
08:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Fuerte decisión del Banco de la República. Por mayoría decidió subir las tasas de interés al 10,25%. ¿La razón? Frenar a tiempo una posible disparada de la inflación.
  • siguen las voces que celebran la decisión de la Corte Constitucional de suspender temporalmente el decreto de emergencia económica. Aunque los efectos son inmediatos, el debate de fondo puede alargarse hasta principios de abril.
  • Mario Alexander, un niño de 7 años con trasplante renal, después de muchos meses de espera y una publicación en Noticias RCN logró que la Nueva EPS le entregara su medicamento.
  • "Cuba no podrá sobrevivir", esa es la afirmación que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de amenazar con aranceles adicionales a los países que le envíen crudo a la isla.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 30 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 30 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 29 de enero de 2026

Otras Noticias

Atlético Nacional

Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Inter Miami en Medellín

Atlético Nacional confirmó la lista de convocados para enfrentar a Inter Miami de Lionel Messi este 31 de enero en Medellín, en el denominado Partido de la Historia.

Corte Constitucional

Emergencia Económica: Corte Constitucional estudiará pruebas y definirá en dos meses el futuro del decreto

Por ahora, todas las pruebas con las que el alto tribunal decidirá el futuro del decreto serán estudiadas.

La casa de los famosos

Sonambulismo: estas son algunas de las causas desconocidas de dicho trastorno

Conciertos

Colombia vive su mayor auge de eventos en vivo: ojo a las cifras de 2025

La casa de los famosos

¿Sonámbulo en La Casa de los Famosos?: participante angustió a sus compañeros a altas horas de la noche