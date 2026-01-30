Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 30 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
enero 30 de 2026
- Fuerte decisión del Banco de la República. Por mayoría decidió subir las tasas de interés al 10,25%. ¿La razón? Frenar a tiempo una posible disparada de la inflación.
- siguen las voces que celebran la decisión de la Corte Constitucional de suspender temporalmente el decreto de emergencia económica. Aunque los efectos son inmediatos, el debate de fondo puede alargarse hasta principios de abril.
- Mario Alexander, un niño de 7 años con trasplante renal, después de muchos meses de espera y una publicación en Noticias RCN logró que la Nueva EPS le entregara su medicamento.
- "Cuba no podrá sobrevivir", esa es la afirmación que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de amenazar con aranceles adicionales a los países que le envíen crudo a la isla.