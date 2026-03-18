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Captaron a Falcao celebrando la goleada de Millonarios a Nacional: video

Así celebró Falcao la goleada de Millonarios a Nacional desde el palco: el video se hizo viral.

Falcao García
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
12:25 p. m.
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La goleada 3-0 de Millonarios sobre Atlético Nacional en El Campín no solo dejó movimientos en la tabla de posiciones, sino también una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales: Radamel Falcao García celebrando desde un palco del estadio.

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El delantero samario, que se encuentra en proceso de recuperación por una lesión muscular, no hizo parte de la convocatoria para este compromiso de la Liga BetPlay 2026-I.

Sin embargo, su presencia en el estadio capitalino no pasó desapercibida. Desde un sector exclusivo, acompañado por directivos del club, siguió de cerca cada jugada del compromiso y reaccionó con intensidad a los momentos clave del partido.

El video que circula en redes, grabado por una asistente al estadio, muestra el instante en que Falcao celebra el primer gol de Millonarios, anotado por Rodrigo Contreras.

Tras la revisión del VAR que validó la jugada, el atacante levantó el puño en señal de festejo, compartiendo la emoción con el presidente Enrique Camacho y el máximo accionista Gustavo Serpa.

Falcao celebrando desde el palco la victoria de Millonarios

Más allá del resultado, la imagen del ‘Tigre’ celebrando ha generado optimismo entre los hinchas azules. Su actitud, activa y comprometida, refleja su conexión con el equipo incluso estando fuera de las canchas.

Durante todo el partido, Falcao se mostró atento, conversando con los directivos y reaccionando al partido.

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El ambiente en El Campín fue de fiesta, y la presencia del histórico goleador colombiano sumó un componente emocional adicional para la hinchada, que no pierde la esperanza de verlo nuevamente en acción.

Falcao y su posible regreso con Millonarios en la Liga BetPlay

En el plano deportivo, el foco ahora está en la recuperación de Falcao. El delantero sufrió una molestia muscular que lo dejó fuera de este compromiso, pero su evolución es seguida de cerca por el cuerpo técnico.

Según lo previsto, el atacante podría reaparecer en la lista de convocados para el próximo partido ante Once Caldas, correspondiente a la fecha 13 del campeonato. Su regreso sería una noticia clave para Millonarios, que busca consolidarse en la pelea por la clasificación.

La experiencia y jerarquía de Falcao representan un valor agregado en momentos decisivos del torneo. Por ello, su posible retorno genera expectativa no solo en el entorno del club, sino también en el fútbol colombiano en general.

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Mientras tanto, su presencia en el palco y su efusiva celebración tras la victoria ante Nacional dejan un mensaje claro: sigue comprometido, conectado con el equipo y listo para volver cuando su condición física lo permita.

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