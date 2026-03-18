Transportistas de Colombia y Ecuador denuncian crisis por medidas arancelarias

“Aranceles no, trabajo sí” son las voces que resuenan en el puente internacional de Rumichaca, donde trabajadores de ambos lados de la frontera se congregaron para manifestar su inconformidad.

Transportistas, tramitadores y comerciantes de Colombia y Ecuador aseguran que las medidas arancelarias han paralizado el intercambio comercial y golpeado directamente sus empleos.

“La realidad que refleja todos los señores que somos afectados, los transportistas, los tramitadores y sobre todo las exportaciones e importaciones que están en cero y lo único que está fomentando es el trabajo informal por todo lo largo de la frontera”, afirmó a Noticias RCN Carlos Bastidas, presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi.

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Crisis compartida en ambos lados

Desde Ecuador también se denuncia una situación crítica que refleja lo que ocurre en Colombia.

“Nosotros al momento estamos bloqueados y nuestra afectación es al 100% tanto de camioneros y conductores. De igual manera aquí tenemos el mismo efecto que en Colombia", explicó Fabián Figueroa, transportista ecuatoriano.

Los manifestantes insisten en que los mandatarios de ambos países deben encontrar una salida diplomática que evite el colapso de miles de empleos que dependen del comercio binacional.

“El mensaje ha sido infructuoso, acá en Ecuador no nos paran bolas la misma autoridad, entonces seguimos insistiendo es esto para que ya el presidente de la República se preocupes por este sector que está siendo afectado”, agregó Figueroa.

La expectativa de los trabajadores es que se logre una pronta solución que alivie la crisis desatada por el incremento de aranceles y permita reactivar el flujo económico en la frontera.