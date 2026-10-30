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¿Cuáles son los productos que mas se roban de los supermercados en Colombia? Fenalco responde

El presidente de Fenalco advirtió que “este fenómeno” podría extenderse a las tiendas de barrio. Solo el 17% de los casos terminan con la judicialización del responsable.

Foto: Gemini AI
Foto: Gemini AI

Jorge Leonardo Alzate

octubre 30 de 2026
08:13 p. m.
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Los robos en supermercados y almacenes de cadena se han convertido en un golpe millonario al bolsillo de comerciantes y empresarios. Así lo advirtió Fenalco, al presentar los resultados del XXIV Censo Nacional de Mermas y Prevención de Pérdidas.

De acuerdo con el estudio realizado en colaboración con la firma We Team y Sensormatic, las pérdidas por hurto aumentaron un 25% entre 2024 y 2025, pasando de 92.137 millones a 115.095 millones de pesos.

Un fenómeno que concentra el 81,9% de los casos en tres ciudades: Bogotá, con el 46,6%; Medellín, con el 20,5%, y Cali, con el 14,8% de los robos.

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¿Qué es lo que más suelen robar de los supermercados y almacenes de cadena?

El informe de Fenalco reveló, además, que los artículos que más llegaron a robar en supermercados y almacenes de cadena en 2025 fueron los dulces y chocolates, seguidos de artículos para el hogar y productos cárnicos. El ranking de los cinco más robados lo completan los abarrotes y los artículos personales de aseo.

Al respecto, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, recordó que desde el gremio se ha venido advirtiendo “sobre el impacto que los llamados impuestos saludables, que finalmente son impuestos al barrio, pueden tener en el precio que pagan los consumidores y la importancia de evaluar sus posibles efectos”.

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Robos internos cayeron un 14%:

La merma, o pérdida de mercancías en supermercados y almacenes de cadena en 2025, fue de 917.743 millones de pesos. La mayoría (58%) por daños o vencimiento del producto y el restante (42%) por robos o errores de inventario.

Sin embargo, las pérdidas por robos internos cayeron un 14%. Un dato más alentador que el porcentaje de robos que terminan en la judicialización del responsable: 17,6% y la advertencia realizada por Cabal:

Si bien “este fenómeno se evidencia en los grandes formatos comerciales (…) la problemática podría extenderse al conjunto del comercio, incluidas las tiendas de barrio”.

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