Presidente De la Espriella y vicepresidente de los EE. UU. se reunirían en Cartagena ¿De qué hablarán?

Todo apunta a que el presidente Abelardo de la Espriella se reunirá el próximo 21 de noviembre con el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, en Cartagena.

La visita, de concretarse, ocurrirá a poco más de dos meses del encuentro que sostuvo el mandatario con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en Barranquilla.

De acuerdo con el internacionalista, Jorge Yarce-Tamayo, “al ser una relación que está en reconstrucción lo más importante va a ser establecer canales de cooperación estratégicos para ambos países, en temas de inteligencia, economía, exportaciones, disminución de aranceles y la lucha contra el crimen organizado en América, que es uno de los pilares de la política exterior de los EE. UU. en la administración Trump”.

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¿Qué esperan ambos países de la reunión?

Yarce-Tamayo explicó que ambos países llegan con “expectativas distintas” sobre la reunión. Colombia, según dijo, “está buscando una reducción en los aranceles y un tratamiento, si no especial, diferenciado para los productos colombianos, más allá del TLC que sigue vigente”.

Al país también le interesa fortalecer la “cooperación económica, técnica y militar”, debido a que, “en la campaña de retoma de presencia institucional en el territorio, requiere aliados estratégicos que brinden una mano de ayuda, con hechos concretos, no solo palabras”.

Y, finalmente, Colombia buscaría “establecer el papel que quiere jugar bajo la administración De la Espriella en el Escudo de las Américas, como eje de todo el continente por nuestra posición geoestratégica”.

Mientras, del lado estadounidense, indicó que estarían buscando mayor “control del tráfico de drogas, disminución de la producción de estupefacientes y una conclusión cierta de los procedimientos en contra de los capos, de los máximos responsables de los grupos al margen de la ley”.

Tres visitas de altos funcionarios estadounidenses en menos de seis meses:

En febrero de 2027, tras la visita del vicepresidente Vance, llegaría al país el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, para otra reunión de alto nivel.

“Tenemos que hacer una lectura en orden estratégico. Ya tuvimos una visita del secretario de Estado, Marco Rubio, ahora viene el vicepresidente de los Estados Unidos y después el secretario de Guerra. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Colombia es un enclave muy importante para la política de defensa exterior de los Estados Unidos porque estamos justo en el centro del continente”, lo que es clave en sus operaciones contra los grupos transnacionales.

En ese sentido, el analista explicó que “Colombia tiene mucho que ganar, siempre que lo sepa negociar. La apuesta será que el presidente De la Espriella y su equipo de trabajo, no sean solo receptores de las decisiones de los Estados Unidos, sino que verdaderamente actúen como aliados estratégicos y compartan los retos y los beneficios”.

Para lograrlo, recomienda reabrir un diálogo con todos los actores estadounidenses, no solo de la bancada demócrata, y mostrarse como un aliado estratégico en la región, sin importar quién está en la presidencia de la Casa Blanca o en la presidencia del Capitolio.