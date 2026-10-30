Reforma al Código de Tránsito: Conozca los que serían los nuevos costos en licencias, traspasos y más

El Ministerio de Transporte de Colombia presentó formalmente los lineamientos del proyecto de Reforma al Código Nacional de Tránsito.

Esta iniciativa gubernamental busca reestructurar el esquema tarifario de los principales trámites de tránsito, frenar el recaudo sancionatorio excesivo y garantizar mayor proporcionalidad en los costos que asumen a diario los conductores en todo el país.

Trámites que ajustarán sus costos con esta reforma

El pilar fundamental de la propuesta abarca una disminución generalizada en las tarifas para la expedición y renovación de la licencia de conducción. Según la cartera de Transporte, los valores actuales de los exámenes médicos, los trámites ante los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC) y los derechos de expedición representan una barrera económica de acceso.

La reforma busca simplificar la tramitología y establecer un techo a los cobros asociados, beneficiando especialmente a la ciudadanía de menores ingresos y a quienes requieren el documento como herramienta indispensable de trabajo.

El proyecto de ley aborda la problemática estructural vinculada a las tarifas de grúas y patios. En la actualidad, los cobros diarios acumulativos suelen superar con rapidez el valor comercial de los vehículos inmovilizados, provocando el abandono masivo de automóviles y motocicletas.

Para solucionar este inconveniente, la reforma plantea:

Límites máximos de cobro: Imposición de techos tarifarios para evitar penalizaciones financieras desproporcionadas por concepto de custodia.

Topes a la inmovilización: Reglas para impedir que el servicio de parqueadero supere un porcentaje fijado sobre el valor del vehículo.

Regulación a las fotomultas y señalización obligatoria

En materia de fotodetección, la propuesta introduce cambios sustanciales para garantizar la transparencia. Las autoridades de tránsito deberán asegurar que la totalidad de los sistemas y cámaras de fotomultas se encuentren debidamente señalizados y visibles con suficiente antelación. La medida prohíbe explícitamente la operación de dispositivos ocultos destinados al recaudo fiscal y no a la prevención de accidentes viales.