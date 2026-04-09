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Dimayor confirmó nueva decisión contra América de Cali por caso Yhormar Hurtado

Dimayor determinó que el club no incurrió en infracciones, pero declaró que Hurtado es inelegible para el resto de temporada.

Yhormar Hurtado América de Cali (3)
FOTO: América de Cali

Ángel Ballén

septiembre 04 de 2026
06:37 p. m.
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Hay nueva decisión por parte de la Dimayor en el caso de Yhormar Hurtado, jugador que ha provocado varias demandas contra América de Cali por la presunta alineación indebida, debido a que el lateral actuó en tres clubes durante la temporada 2026.

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Boyacá Chicó e Internacional de Bogotá fueron los primeros en demandas tras las derrotas en las fechas 1 y 2 de la Liga BetPlay ante América. Tanto el Comité Disciplinario del Campeonato, como la Comisión Disciplinaria de la Dimayor le dieron la razón a América y desestimaron las demandas, pero ahora se tomó controversial decisión.

Yhormar Hurtado es inelegible en competencias Dimayor

La Comisión tomó varias decisiones tras los recursos de apelación presentados por Chicó e Inter. En primer lugar, desestimó ambas demandas, mantuvo el resultado conseguido en cancha, determinó que América no incurrió en infracciones, pero sancionó al jugador.

Por aplicación del artículo 5.4 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA y conforme a lo expuesto en la parte considerativa, el jugador Yhormar David Hurtado Torres es INELEGIBLE para actuar con el Club América de Cali S.A. en partidos oficiales de las competiciones organizadas por la DIMAYOR durante el resto de la temporada 2026.

Es decir, aseguran que América no cometió infracciones y desestiman las demandas reclamando los puntos, pero luego definieron que Hurtado no puede jugar más con la camiseta 'escarlata' este año, lo que abre muchos interrogantes.

¿Qué sigue para América de Cali?

De acuerdo a lo informado en el documento, contra esta decisión no existe ningún recurso. Es decir, que América de Cali no puede levantar la sanción y perderá a Hurtado, quien venía siendo inicialista por la lesión de Mateo Castillo.

En cuanto a los clubes demandantes, habían advertido previamente que si no obtenían el resultado esperado a nivel local, llevarían el caso ante el TAS, la máxima autoridad del deporte en temas jurídicos.

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