Así habrían engañado a una adulta mayor en un cajero para robarle más de $13 millones en Ibagué

Una aparente falla en un cajero electrónico habría sido utilizada como parte de una estrategia para engañar a una adulta mayor y terminar apropiándose de más de 13 millones de pesos.

El caso ocurrió en Ibagué, Tolima, cuando una mujer de 69 años llegó hasta un cajero para retirar dinero. Lo que parecía una transacción bancaria cotidiana habría terminado convirtiéndose en un millonario hurto.

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Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Carlos Julio Dueñas Guzmán y Michael Andrés Lombana Bustos, señalados como presuntos responsables.

¿Cómo lograron engañar a la adulta mayor para robarla?

Según la investigación, los hombres habrían actuado de manera coordinada.

Uno de ellos, Michael Andrés Lombana Bustos, presuntamente se encargó de obstaculizar el funcionamiento del cajero electrónico. La intención habría sido generar dificultades para que la usuaria pudiera completar normalmente la operación.

En medio de esa situación, los procesados aparentemente se acercaron a la mujer y, mediante diferentes artimañas, lograron que utilizara un cajero que ya habría sido manipulado.

La víctima habría quedado así expuesta a la segunda parte de la maniobra.

Delincuentes le cambiaron la tarjeta para poder extraer el dinero de su cuenta

De acuerdo con los investigadores, Carlos Julio Dueñas Guzmán habría aprovechado el momento de confusión para cambiarle la tarjeta bancaria a la adulta mayor.

La mujer se retiró del lugar sin darse cuenta de que el plástico que llevaba consigo ya no correspondía a su tarjeta original.

Con la tarjeta que presuntamente habían obtenido, los señalados habrían podido realizar diferentes operaciones posteriormente.

¿Cómo se dieron cuenta del robo?

La situación solo quedó al descubierto cuando comenzaron a llegar al teléfono de la víctima las alertas de su entidad bancaria.

Los mensajes bancarios permitieron establecer que se habían realizado retiros por un total de 2 millones de pesos, movimientos que la mujer aseguró no haber autorizado. Pero los delincuentes, al parecer, no se habrían limitado a sacar efectivo.

También apareció una transacción por 11 millones 700 mil pesos en un establecimiento comercial de la ciudad. La investigación señala que con ese dinero se habría adquirido una pulsera de oro.

Entre los retiros y esta compra, el valor presuntamente sustraído superó los 13 millones de pesos.

¿Cómo lograron capturar a los atracadores de la adulta mayor?

Las órdenes de captura contra Dueñas Guzmán y Lombana Bustos fueron materializadas en Bogotá por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional.

Una fiscal de la Seccional Tolima les imputó los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. Ninguno de los dos procesados aceptó los cargos.