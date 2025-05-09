Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 5 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 05 de 2025
- Estados Unidos le envió un contundente mensaje a Nicolás Maduro. El presidente Donald Trump autorizó el derribo de aeronaves venezolanas si tratan de sabotear su ofensiva naval en aguas del caribe.
- No le gustó al presidente Petro que los alcaldes de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Cartagena viajen a Estados Unidos, según ellos, para estrechar los lazos con el gobierno Trump. Los mandatarios locales le respondieron.
- Se conoció el video del momento exacto del ataque terrorista en Cali. Una cámara de seguridad registró cuando el furgón cargado con explosivos es dejado cerca a la base aérea y luego explota en medio de la vía.