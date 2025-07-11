CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 7 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
08:55 p. m.
  • En un fuerte mensaje, el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, pidió respeto por las víctimas del Palacio de Justicia y aseguró que el M-19 fue el responsable de iniciar las horas de horror. La declaración hizo parte de los homenajes que se adelantaron por la conmemoración de los 40 años del ataque al corazón de la justicia.
  • Exclusivo: Noticias RCN tiene los videos de Ricardo González horas después de haber atacado brutalmente a Jaime Esteban Moreno. Ya la Fiscalía solicitó orden de captura en su contra por homicidio agravado.
  • A la polémica exfuncionaria del Ministerio del Interior, Juliana Guerrero, le invalidaron los títulos profesionales. La Universidad San José certificó que Guerrero no fue a clases ni participó en evaluaciones académicas.
  • El Ministerio de Hacienda se echó para atrás en el cobro de retención en la fuente para los pagos por billeteras digitales y BreB. Ahora, incluso, trabaja para eliminar la retención para pagos con tarjetas.
