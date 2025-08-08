CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 8 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
08:25 p. m.
  • ¿Se acerca el fin de Nicolás Maduro? EE. UU. autorizó acciones militares contra el Cártel de los Soles
  • Consejo de Estado admite demanda de pérdida de investidura contra Miguel Uribe y congela el proceso por su salud
  • La última conversación de Sergio Blanco, el hincha de Santa Fe fallecido afuera del Movistar
Otras Noticias

Animales

Día mundial del gato: conoce algunos datos curiosos sobre estos animales

Aunque las personalidades varían, los felinos son animales sociables y cariñosos.

Nicolás Maduro

¿Se acerca el fin de Nicolás Maduro? EE. UU. autorizó acciones militares contra el Cártel de los Soles

Donald Trump firmó una orden que autoriza acciones militares estadounidenses en América Latina para atacar grupos terroristas como el que sería liderado por Nicolás Maduro.

Resultados lotería

Super Astro Luna del viernes 8 de agosto: vea el número y signo que cayeron hoy

Miguel Uribe

Consejo de Estado admite demanda de pérdida de investidura contra Miguel Uribe y congela el proceso por su salud

Atlético Nacional

Atlético Nacional goleó a Alianza FC con debut goleador de Facundo Batista: vea los goles