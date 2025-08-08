Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 8 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 08 de 2025
08:25 p. m.
- ¿Se acerca el fin de Nicolás Maduro? EE. UU. autorizó acciones militares contra el Cártel de los Soles
- Consejo de Estado admite demanda de pérdida de investidura contra Miguel Uribe y congela el proceso por su salud
- La última conversación de Sergio Blanco, el hincha de Santa Fe fallecido afuera del Movistar