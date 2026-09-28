CANAL RCN
Tendencias

Carlos Vives hizo vibrar Bogotá con el ‘Tour al Sol’: hubo sorpresas y pedidas de mano

Carlos Vives brilló en Bogotá con tres conciertos del ‘Tour al Sol’, marcados por pedidas de mano, invitados especiales y el debut de su hijo Pedro.

@alvarado_foto

Sebastián Montañez

septiembre 28 de 2026
09:43 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Carlos Vives volvió a encontrarse con el público de Bogotá durante tres jornadas cargadas de música, nostalgia y momentos familiares.

Carlos Vives sorprende y reprograma varios conciertos en Colombia: estas son las ciudades afectadas
RELACIONADO

Carlos Vives sorprende y reprograma varios conciertos en Colombia: estas son las ciudades afectadas

El cantante colombiano se presentó el 25, 26 y 27 de septiembre en el Movistar Arena con su “Tour al Sol” 2026, un espectáculo que recorrió más de tres décadas de carrera y dejó desde pedidas de mano hasta el debut de su hijo Pedro Vives junto a él en un escenario.

“Quiero llevarlos por el sistema solar de los sentimientos infinitos”, expresó Vives al comenzar el espectáculo, que tuvo como protagonista una gran pantalla circular y un montaje de luces y láseres.

Carlos Vives celebró tres décadas de música en Bogotá

Las presentaciones del viernes y sábado fueron concebidas como un recorrido por las diferentes etapas del día. “Volví a Nacer” representó el amanecer, mientras que canciones como “Pa’ Mayté” acompañaron el atardecer antes de llegar a “El Último Disco”.

Federación Colombiana de Fútbol y Carlos Vives darán ayuda humanitaria a Venezuela
RELACIONADO

Federación Colombiana de Fútbol y Carlos Vives darán ayuda humanitaria a Venezuela

El repertorio incluyó éxitos como “Fruta Fresca”, “La Foto de los Dos”, “Carito”, “La Cañaguatera” y “Robarte un Beso”, además de canciones de su reciente trabajo discográfico.

Uno de los momentos románticos ocurrió durante “Te Dedico”: en cada una de las tres presentaciones hubo una pedida de mano, celebrada por los asistentes.

También hubo espacio para homenajear al país. Vives interpretó “La Tierra del Olvido” junto a María Fuell el viernes y con la agrupación Opa! el sábado.

La primera noche dejó, además, un momento familiar especial, pues Pedro Vives debutó sobre un escenario junto a su padre durante “El Último Disco”.

Carlos Vives cerró sus conciertos con una función para niños

El domingo 27 la propuesta cambió. El Movistar Arena recibió a familias y niños en una presentación cuyo nivel de sonido fue reducido en un 30% frente a las funciones para adultos.

¿Va a un concierto o festival? Estas recomendaciones podrían evitarle más de un problema
RELACIONADO

¿Va a un concierto o festival? Estas recomendaciones podrían evitarle más de un problema

La jornada comenzó con “Aquí Seguiré”, interpretada por Vives junto a Juliana, Nidia Góngora, Herencia de Timbiquí y el Coro de RíoGrande.

El espectáculo continuó con canciones como “La Bicicleta”, “Carito”, “El Caballito”, “Quiero Verte Sonreír” y “La Tierra del Olvido”. Finalmente, “Cuando Nos Volvamos a Encontrar” cerró las tres fechas en Bogotá.

El “Tour al Sol” continuará en Colombia durante 2027, con presentaciones anunciadas en Ibagué, Medellín, Pereira, Cali y Bucaramanga entre abril y mayo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

“Piensen lo que quieran”: Blessd rompió el silencio tras ser relacionado con Karina García

Shakira

Johan Mojica presente en la residencia de Shakira: así fue su participación en 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'

Viral

Karina García anunció medidas legales contra Mr. Stiven tras ser acusada de presunta infidelidad

Otras Noticias

Alcaldía de Bogotá

Entró en funcionamiento el puente peatonal que conecta con el Centro Comercial El Edén

Serán más de 92 mil personas las beneficiadas con la entrega del nuevo puente peatonal.

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro reapareció en X tras intervención de Delcy Rodríguez

Cuenta de Nicolás Maduro en X publicó mensaje tras discurso de Delcy Rodríguez en la ONU.

Dólar

Dólar comenzó la semana al alza: así abrió hoy, 28 de septiembre, en Colombia

Ministerio del Deporte

Finalizaron los XIII Juegos Suramericanos 2026: Colombia acabó tercero en la tabla de medallería

Alimentos

¿Reenvasa el concentrado de su mascota?: estos son los riesgos que podrían dañar el alimento