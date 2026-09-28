Carlos Vives hizo vibrar Bogotá con el ‘Tour al Sol’: hubo sorpresas y pedidas de mano
Carlos Vives brilló en Bogotá con tres conciertos del ‘Tour al Sol’, marcados por pedidas de mano, invitados especiales y el debut de su hijo Pedro.
Sebastián Montañez
09:43 a. m.
Carlos Vives volvió a encontrarse con el público de Bogotá durante tres jornadas cargadas de música, nostalgia y momentos familiares.
El cantante colombiano se presentó el 25, 26 y 27 de septiembre en el Movistar Arena con su “Tour al Sol” 2026, un espectáculo que recorrió más de tres décadas de carrera y dejó desde pedidas de mano hasta el debut de su hijo Pedro Vives junto a él en un escenario.
“Quiero llevarlos por el sistema solar de los sentimientos infinitos”, expresó Vives al comenzar el espectáculo, que tuvo como protagonista una gran pantalla circular y un montaje de luces y láseres.
Carlos Vives celebró tres décadas de música en Bogotá
Las presentaciones del viernes y sábado fueron concebidas como un recorrido por las diferentes etapas del día. “Volví a Nacer” representó el amanecer, mientras que canciones como “Pa’ Mayté” acompañaron el atardecer antes de llegar a “El Último Disco”.
El repertorio incluyó éxitos como “Fruta Fresca”, “La Foto de los Dos”, “Carito”, “La Cañaguatera” y “Robarte un Beso”, además de canciones de su reciente trabajo discográfico.
Uno de los momentos románticos ocurrió durante “Te Dedico”: en cada una de las tres presentaciones hubo una pedida de mano, celebrada por los asistentes.
También hubo espacio para homenajear al país. Vives interpretó “La Tierra del Olvido” junto a María Fuell el viernes y con la agrupación Opa! el sábado.
La primera noche dejó, además, un momento familiar especial, pues Pedro Vives debutó sobre un escenario junto a su padre durante “El Último Disco”.
Carlos Vives cerró sus conciertos con una función para niños
El domingo 27 la propuesta cambió. El Movistar Arena recibió a familias y niños en una presentación cuyo nivel de sonido fue reducido en un 30% frente a las funciones para adultos.
La jornada comenzó con “Aquí Seguiré”, interpretada por Vives junto a Juliana, Nidia Góngora, Herencia de Timbiquí y el Coro de RíoGrande.
El espectáculo continuó con canciones como “La Bicicleta”, “Carito”, “El Caballito”, “Quiero Verte Sonreír” y “La Tierra del Olvido”. Finalmente, “Cuando Nos Volvamos a Encontrar” cerró las tres fechas en Bogotá.
El “Tour al Sol” continuará en Colombia durante 2027, con presentaciones anunciadas en Ibagué, Medellín, Pereira, Cali y Bucaramanga entre abril y mayo.