Mañana Express martes 1 de septiembre de 2026

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septiembre 01 de 2026
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  • Terror y caos en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta. Un carro bomba estalló frente a la estación de Policía, una persona murió, dos uniformados y nueve civiles resultaron heridos.
  • El gobernador de Antioquia confirmó que la pequeña Michelle Dayana fue hallada sin vida. La niña de seis añitos que estaba desaparecida desde hace una semana en Buriticá.
  • dieciséis años de cárcel le dieron a
  • El profesor Mauricio Zambrano fue condenado a 16 años de cárcel por abuso sexual a una estudiante.
  • Las lluvias tienen en alerta máxima a Guayabetal, en Cundinamarca. El desbordamiento del río Negro amenaza con destruir por completo un puente.
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