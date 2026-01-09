Mañana Express martes 1 de septiembre de 2026
Reviva Mañana Express toda la información de todo lo que está pasando en su barrio, en las regiones, la movilidad, el clima, los aeropuertos, etc.
- Terror y caos en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta. Un carro bomba estalló frente a la estación de Policía, una persona murió, dos uniformados y nueve civiles resultaron heridos.
- El gobernador de Antioquia confirmó que la pequeña Michelle Dayana fue hallada sin vida. La niña de seis añitos que estaba desaparecida desde hace una semana en Buriticá.
- dieciséis años de cárcel le dieron a
- El profesor Mauricio Zambrano fue condenado a 16 años de cárcel por abuso sexual a una estudiante.
- Las lluvias tienen en alerta máxima a Guayabetal, en Cundinamarca. El desbordamiento del río Negro amenaza con destruir por completo un puente.