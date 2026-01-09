CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / lunes 31 de agosto de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2026
06:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • En zona rural de Buriticá, en Antioquia, fue encontrado el cuerpo de Michelle Dayana Henao, la pequeña de 6 años que desapareció hace una semana.
  • El pequeño Lucas, de 7 años, ya está siendo atendido en la Fundación Cardiovascular de Floridablanca. Llevaba un año esperando a que su EPS le tratara una cardiopatía.
  • Este martes arranca en todo el país el plan de ahorro de energía para enfrentar las consecuencias del fenómeno de El Niño. Habrá sobretasa para los usuarios que superen la meta de consumo.
  • A 38 subió el número de integrantes de estructuras criminales abatidos por la fuerza pública en operaciones militares. En 24 días de gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se han registrado tres bombardeos.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / lunes 31 de agosto de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / lunes 31 de agosto de 2026

Mañana Express

Mañana Express lunes 31 de agosto de 2026

Otras Noticias

Lionel Messi

VIDEO| Periodista rompe en llanto en vivo tras la renuncia de Messi

La reconocida periodista de ESPN no pudo aguantar las lágrimas en vivo tras comunicar la renuncia de Lionel Messi a la Selección Argentina.

Declaración de renta

Confirman quiénes deben declarar renta en septiembre de 2026, según la cédula: vea el listado

La declaración de renta 2026 continúa en septiembre. Revise las fechas de la Dian y los números de cédula que deben cumplir con esta obligación.

Indonesia

Hubo nuevo fuerte sismo en Indonesia hoy 1 de septiembre de 2026: este fue el epicentro y la magnitud

Norte de Santander

Nuevo atentado con carro bomba contra estación de Policía deja un muerto y 11 heridos

James Rodríguez

James Rodríguez reapareció en redes mientras sigue sin equipo: esto publicó