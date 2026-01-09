Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / lunes 31 de agosto de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 01 de 2026
06:58 a. m.
06:58 a. m.
- En zona rural de Buriticá, en Antioquia, fue encontrado el cuerpo de Michelle Dayana Henao, la pequeña de 6 años que desapareció hace una semana.
- El pequeño Lucas, de 7 años, ya está siendo atendido en la Fundación Cardiovascular de Floridablanca. Llevaba un año esperando a que su EPS le tratara una cardiopatía.
- Este martes arranca en todo el país el plan de ahorro de energía para enfrentar las consecuencias del fenómeno de El Niño. Habrá sobretasa para los usuarios que superen la meta de consumo.
- A 38 subió el número de integrantes de estructuras criminales abatidos por la fuerza pública en operaciones militares. En 24 días de gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se han registrado tres bombardeos.