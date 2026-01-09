Deslave entre Nepal y China deja más de 1.000 muertos y miles de desaparecidos

La tragedia que golpeó la frontera entre Nepal y China deja un saldo cada vez más devastador. Las autoridades elevaron este martes a 987 el número de fallecidos en su territorio, mientras que China reportó otras 16 víctimas en la región autónoma del Tíbet. En total, la catástrofe ya suma 1.003 muertos entre ambos países.

Balance de muertos en Nepal: ¿Cuántos van?

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El desastre ocurrió tras el paso de una enorme masa de agua helada y escombros que descendió desde la zona del Himalaya y arrasó con poblaciones enteras. La fuerza del fenómeno dejó viviendas destruidas, comunidades incomunicadas y a miles de personas sin conocer el paradero de sus familiares.

La cifra de desaparecidos también es alarmante. Según los últimos reportes oficiales, 4.462 personas continúan sin ser localizadas: 3.916 en Nepal y otras 546 en el Tíbet.

Cientos de extranjeros siguen desaparecidos

La emergencia también ha golpeado a ciudadanos de distintos países que se encontraban en la zona cuando ocurrió el desastre.

En Nepal, entre las personas desaparecidas hay 583 extranjeros de más de 30 nacionalidades, mientras que en el Tíbet se reportan otros 261 ciudadanos extranjeros procedentes de 23 países.

Los ciudadanos indios se encuentran entre los grupos más afectados. Nueva Delhi informó que 275 ciudadanos indios y otras 128 personas de origen indio permanecen desaparecidos en Nepal.

También hay 85 estadounidenses cuyo paradero todavía se desconoce, de acuerdo con un reporte del Departamento de Estado. Entre los desaparecidos figuran además 62 ucranianos, 51 malasios, 42 australianos y 33 ciudadanos británicos.

Mientras continúa la búsqueda, las autoridades intentan identificar a las víctimas y establecer si algunos de los cuerpos encontrados en zonas cercanas corresponden a personas reportadas como desaparecidas.

En el estado indio de Uttar Pradesh, por ejemplo, fueron recuperados 17 cuerpos en ríos que reciben aguas provenientes de Nepal. Las autoridades trabajan en su identificación y, por ahora, estos fallecidos no han sido incluidos en el balance oficial de la tragedia.

Nepal señala al cambio climático

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, aseguró que lo ocurrido no puede considerarse un fenómeno común y relacionó la tragedia con los efectos del cambio climático.

La avalancha habría sido provocada por el colapso de un glaciar ubicado en la zona fronteriza entre Nepal y China. Aunque las causas exactas del desplome todavía son investigadas, los científicos han advertido durante años sobre el acelerado derretimiento de los glaciares del Himalaya.

El aumento de las temperaturas está reduciendo las masas de hielo en distintas partes del mundo y, en regiones montañosas como el Himalaya, puede incrementar el riesgo de desprendimientos, inundaciones y otros fenómenos extremos.