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Sellan clínica estética donde murió mujer tras bichectomía: revelan otro grave caso de mala praxis

Noticias RCN conoció el caso de otra mujer que se practicó un procedimiento en ese mismo centro estético y estuvo al borde de la muerte.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2026
08:35 a. m.
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Una mujer de 52 años falleció tres días después de someterse a una bichectomía en una clínica del barrio Villa Mayor Antigua, localidad Antonio Nariño, en Bogotá. En las últimas horas el establecimiento fue sellado tras una inspección que determinó que no contaba con permisos para realizar procedimientos estéticos invasivos.

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La clínica habilitada para servicios de psicología, dermatología y consulta general operaba ofreciendo procedimientos quirúrgicos a través de redes sociales.

Trabajamos con la mejor aparatología de última tecnología", prometían sus publicaciones en redes sociales, atrayendo pacientes sin contar con las autorizaciones requeridas.

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Mujer denunció mala praxis en el mismo centro estético

Una mujer de 38 años contó que en 2022 la misma persona le aplicó un producto en los glúteos.

Ella me dice en repetidas ocasiones que se trataba de un producto seguro.

La víctima explicó que posteriormente comenzó a sentirse mal y después de realizarse una serie de exámenes le indicaron que en su cuerpo tenía biopolímeros.

Tuve que someterme a múltiples procedimientos, en específico dos quirúrgicos, con el fin de retirar la mayor cantidad posible del material presente en mi cuerpo.

A pesar de las intervenciones, continúa padeciendo dolor frecuente, dificultades para caminar y permanecer sentada, además de secuelas emocionales.

Según su testimonio, cuando comunicó los síntomas a la persona que le practicó el procedimiento, "su reacción fue burlarse de mi situación".

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¿Dónde revisar si un centro estético es apto?

Kattia Baquero, directora de Calidad de Servicios de Salud de la Alcaldía de Bogotá, hizo un llamado urgente a la ciudadanía frente a estos delicados casos:

"Antes de cualquier procedimiento, invitamos a la ciudadanía a investigar, a verificar habilitación, credenciales, la experiencia de la persona que dice ser un profesional de la salud”, indicó.

La realización de procedimientos invasivos solo aplica para aquellas personas, aquellos profesionales de la salud que están debidamente habilitados en el R.E.B" (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud), una página de consulta pública disponible para cualquier ciudadano.

Baquero alertó que "las redes sociales no reemplazan las credenciales de los profesionales (…) No nos dejemos llevar por esas publicaciones sensacionalistas, fabulosas, con esos descuentos, con esas promociones".

Las autoridades continúan trabajando articuladamente con la Fiscalía y la Policía Nacional para identificar establecimientos que operan sin autorizaciones.

La Secretaría de Salud puso a disposición la línea (601)3649550 para denuncias y orientación ciudadana.

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