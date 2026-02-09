Tortuga fue rescatada viva en La Guaira tras dos meses del doblete sísmico en Venezuela

Venezuela ya cumplió más de dos meses tras el trágico doblete sísmico que destruyó gran parte del litoral central del país y que acabó con la vida de más de seis mil personas en estados como La Guaira y algunas zonas de Caracas.

Pese a que las labores de búsqueda cesaron hace varias semanas atrás, decenas de grupos, conformados principalmente por voluntarios rescatistas, siguen en las zonas más afectadas para lograr dar con los restos de las personas y mascotas que no lograron salir con vida del trágico hecho.

Tortuga fue rescatada con vida tras dos meses del doblete sísmico

En zonas donde la desolación, el silencio, el desastre y los escombros solo invaden el ambiente de resignación y desconsuelo, una nueva luz alumbró al estado de La Guaira en donde fue hallada una tortuga viva tras más de 60 días bajo los escombros.

El extraordinario hallazgo fue compartido por un usuario en redes, identificado como Leo Barber Flow, quien desde el pasado 24 de junio se ha dedicado a informar sobre las labores de rescate que al día de hoy se siguen ejecutando en varias zonas de desastre en Venezuela.

El alentador clip fue publicado durante la noche del pasado 1 de septiembre del 2026. Según Leo, el rescate se logró realizar en los escombros de la Residencia Caribe, en La Guaira, en donde se identificó que la tortuga seguía con vida al mover sus patas.

“Hoy primero de septiembre, después de no sé cuántos días, me vengo metiendo aquí y miren lo grandioso que es la vida. Una tortuguita mi gente (...) no puede abrir los ojos. Después de dos meses, esto es un milagro la verdad. Esto es mágico ya después de tanto tiempo. Ojalá podamos seguir consiguiendo animalitos. Esto es un milagro de Dios”, aseguró el hombre.

Así mismo, resaltó el impacto del hallazgo ya que, minutos antes al rescate de la tortuga, lograron dar con el cuerpo de un gata fallecida que fue buscada por su dueña desde el pasado 24 de junio.

¿Cómo se encuentra la tortuga rescatada en La Guaira?

Según el más reciente video compartido por Leo, el animal fue hidratado al suministrarle agua tanto para su consumo como para todo su cuerpo que se encontraba cubierto de tierra y polvo.

Así mismo, tuvo la oportunidad de recibir alimento al vérsele comiendo un tomate. Finalmente, Leo solicitó difusión del rescate para lograr dar con sus dueños en caso de que hayan sobrevivido. Sin embargo, cientos de usuarios ya han manifestado su interés por adoptar al animal que, al parecer, sería hembra.