VIDEO | Presunto caso de soborno a policía en Bogotá quedó registrado

Hay indignación en redes sociales por la publicación de un video en el que se observa, presuntamente, el momento exacto en el que el conductor de una camioneta le entrega dinero a un policía después de sostener una larga conversación y en donde terminan despidiéndose de forma amistosa.

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En el video de un minuto y medio de duración publicado por la cuenta de X, @ColombiaOscura, se observa cómo en un principio el agente sostiene una prolongada conversación con el conductor, luego se retira uno de los guantes que tiene puestos, lo apoya en la puerta del vehículo y el ocupante del carro le entrega algo que, por la lejanía de las imágenes, no se puede apreciar con claridad qué es.

En las imágenes que se han vuelto virales, la persona que grabó el video logró enfocar con claridad las placas tanto de la moto policial como de la camioneta involucrada y los usuarios exigen que las autoridades y la Policía Metropolitana de Bogotá se pronuncien al respecto.

Otro caso de presunto soborno en Bogotá en menos de 2 días

Días atrás, a través de Noticias RCN, se conoció otro presunto caso de soborno denunciado directamente por el conductor, quien afirmó que el agente de tránsito le solicitó dinero para no inmovilizar su vehículo con motivo de tener el SOAT vencido y, hasta que los agentes no confirmaron la recepción del dinero, no lo dejaron retirarse.

Además de la indignación que hay en redes por las imágenes difundidas, también se han presentado discusiones entre los usuarios, ya que algunos de los mismos apoyan e incitan a seguir esta práctica con el argumento de que las multas son demasiado altas y que el salario que reciben los policías no es suficiente para el riesgo que corren en las calles.

¿Qué dice la ley sobre el soborno en Colombia?

En Colombia, dar u ofrecer dinero a un policía para evitar un procedimiento o multa es un delito que se conoce como cohecho por dar u ofrecer, y para el ciudadano puede tener una condena de hasta 9 años de prisión y, en el caso del agente, puede quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos, además de las multas correspondientes.