Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / martes 1 de septiembre de 2026

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septiembre 01 de 2026
03:21 p. m.
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  • Nuevamente la fuerza pública fue blanco de los violentos. Un ataque terrorista del ELN con carro bomba en Patios, Norte de Santander dejó un civil muerto y 15 heridos. El presidente Abelardo de la Espriella dirige un consejo de seguridad en la zona.
  • De los 15 heridos durante el atentado terrorista siete son uniformados de la policía, dos de ellos están en estado crítico. Las autoridades ofrecen recompensa de 100 millones por la ubicación de los autores del ataque.
  • Esperan los análisis de Medicina Legal para determinar la muerte de Michelle Dayana, la niña de 6 años que estuvo desaparecida durante 8 días en Buriticá, Antioquia. El cuerpo de la menor fue encontrado a 3 kilómetros de su vivienda.
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