Estrella del fútbol mundial sufrió una arritmia cardíaca: tendrá que ser operado

El 1 de septiembre de 2026, uno de los clubes más importantes de Italia confirmó que una de sus figuras sufrió una arritmia cardíaca.

Se trata del Napoli, que tras una detallada revisión médica expuso que Scott McTominay tiene un padecimiento leve y benigno, pero que requiere ser corregido porque altera el ritmo de su corazón.

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En consecuencia, el importante volante de la Selección de Escocia se someterá a un procedimiento quirúrgico y estará fuera de las canchas aproximadamente por un mes.

Scott McTominay tuvo actividad con el Napoli el pasado domingo 30 de agosto, en la derrota 1-2 vs. el Como, pero tuvo que ser sustituido al minuto 56.

Este fue el comunicado en el que el Napoli confirmó la arritmia cardíaca de Scott McTominay

Los médicos del Napoli, en los canales de comunicación oficiales del club, explicaron cómo será el tratamiento médico de Scott McTominay.

"Tras sufrir una arritmia leve y benigna, Scott McTominay se someterá en los próximos días a una cirugía correctiva mediante ablación por radiofrecuencia cardíaca", detallaron.

"Estará disponible de nuevo tras el parón internacional", añadieron.

Scott McTominay se pronunció en las redes sociales: ¿qué dijo?

Después de que se conoció el diagnóstico, Scott McTominay rompió el silencio en las redes sociales para darles un parte de tranquilidad a sus seguidores.

El destacado mediocampista publicó una foto vistiendo los colores del Napoli y aseguró que volvería rápido.

"Nos vemos pronto, Napoli. No tardaré mucho", fue su mensaje exacto.

Los números de Scott McTominay en el Napoli

McTominay, una de las estrellas de la Selección de Escocia, llegó al Napoli en la temporada 2024-25.

El volante de 29 años ha disputado 6.819 minutos en 82 partidos y ha celebrado 27 goles.

Asimismo, ha realizado cinco asistencias, de las cuales cuatro fueron por Serie A y una por la Supercopa de Italia.