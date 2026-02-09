"Va a empezar": sorprendente predicción de Mhoni Vidente en el inicio de septiembre de 2026

Con el inicio de septiembre de 2026, Mhoni Vidente analizó nuevamente sus cartas y reveló un par de predicciones.

La reconocida astróloga se concentró en el ámbito geopolítico y advirtió que, aunque Donald Trump no es del agrado de varios mandatarios, tiene un plan para seguir teniendo aprobación.

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Esto es lo que empezará a pasar próximamente por estrategia de Donald Trump, según Mhoni Vidente

De acuerdo con la interpretación de Mhoni Vidente, el plan de Estados Unidos es seguir teniendo influencia en todo el mundo y, por ende, Donald Trump, junto a su entorno de confianza, está dispuesto a llevar a cabo nuevas negociaciones.

Al parecer, según las cartas de la astróloga, Donald Trump estaría muy interesado en la paz y reuniría a varios países importantes en sus conversaciones.

"Es un mes en cuestiones de poner en claro qué quiere Estados Unidos sobre el mundo entero. Recordemos que está moviendo la geopolítica en todos los sentidos, así que Donald Trump, junto con Marco Rubio y gente muy importante, va a empezar a mover influencias en Corea del Norte, Corea del Sur, Ucrania, Irán, Irak, Palestina e Israel. Va a ser como una junta para comenzar a dialogar una paz eterna", explicó Mhoni Vidente.

"Donald Trump quiere llevarse el Premio Nobel de la Paz, así que va a buscarlo de todas las maneras y las formas. Él es del signo Géminis, que siempre está buscando reconocimiento, aplausos y, sobre todo, llenar el ego en todos los sentidos. Va a ser uno de los meses fundamentales para dar el 'manotazo' en la mesa y moverá sus cartas", añadió.

¿Qué más ha afirmado Mhoni Vidente acerca de Donald Trump?

En los últimos días de agosto de 2026, Mhoni Vidente también habló de Donald Trump y manifestó que su ideología se mantendría en Estados Unidos por varios años.

Y es que, aunque precisó que no se trataría de una reelección, sí dijo que a la presidencia llegarían hombres de su confianza como Marco Rubio y Barron, su hijo.