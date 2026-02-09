Dólar vuelve a caer en Colombia y se cotiza a la baja este 2 de septiembre: así abrió la divisa

El dólar en Colombia volvió a cotizarse a la baja este miércoles 2 de septiembre de 2026, después de los movimientos registrados durante las últimas jornadas.

La moneda estadounidense inició las negociaciones por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) y durante los primeros minutos siguió cayendo.

La divisa abrió la jornada en $3.150, es decir, $34 por debajo de la TRM establecida para este miércoles, que quedó en $3.184.

Así abrió el dólar en Colombia hoy, 2 de septiembre

Durante los primeros minutos de negociación, según el Banco de la República, el dólar continuó mostrando movimientos a la baja. Hacia las 8:20 de la mañana alcanzó un precio mínimo de $3.137 y un máximo de $3.150, luego de 48 transacciones realizadas.

La TRM vigente para este 2 de septiembre es de $3.184, lo que representa una disminución de $29,97 frente al día anterior, equivalente a una caída del 0,93%.

Sin embargo, al ampliar la comparación se encuentran movimientos diferentes. Frente al mismo día de la semana anterior, la TRM aumentó $102,33, es decir, un 3,32%.

¿Cuánto ha bajado el dólar en Colombia durante 2026?

A pesar de las variaciones de las últimas semanas, el comportamiento frente al comienzo del año sigue mostrando una importante reducción.

La TRM de este miércoles se encuentra $573,08 por debajo del valor registrado al comenzar 2026, una disminución equivalente al 15,25%.

La diferencia es todavía mayor al realizar la comparación anual. Frente al mismo día de 2025, el dólar ha perdido $834,41, lo que representa una caída del 20,76%.

Y es que frente al 2 de agosto, la moneda estadounidense presenta un incremento de $39,86, equivalente al 1,27%.