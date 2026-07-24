Reconocida marca de cosméticos anunció cierre definitivo de su establecimiento tras cinco años

A través de un comunicado oficial, la marca Trendy anunció que uno de sus negocios dejará de operar en Bogotá, luego de tener sus puertas abiertas durante más de cinco años en la ciudad.

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Se trata del Trendy Brow Bar, un establecimiento dedicado a tratamientos estéticos y cosméticos. Allí ofrecían un servicio especializado en cejas, pestañas, uñas y cuidado facial.

¿Por qué Trendy Brow Bar anunció el cierre de sus puertas?

De acuerdo con el comunicado divulgado por el establecimiento, el cierre fue presentado como una "decisión honesta". En el mensaje no se entregaron detalles adicionales sobre las razones que motivaron el fin de las operaciones, pero sí se destacó el agradecimiento hacia quienes hicieron parte de la historia del negocio.

La empresa también reconoció el trabajo de las especialistas, manicuristas y demás integrantes del equipo. Asimismo, expresó un reconocimiento especial a la señora Vicky Oviedo, quien estuvo al frente de la operación durante los cinco años de funcionamiento de la marca.

¿Cambia algo en las tiendas de Trendy?

El cierre corresponde únicamente a Trendy Brow Bar y no a la marca Trendy de maquillaje. La empresa fundada por María Camila Orrego continúa operando en Colombia con sus tiendas físicas y su portafolio de productos de belleza y cuidado personal, por lo que el anuncio no afecta la continuidad de esa línea de negocio.

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Junto con el anuncio, Trendy Brow Bar informó que las personas que tenían citas programadas serían contactadas directamente para recibir información sobre sus reservas. Asimismo, indicó que quienes habían realizado abonos recibirían la devolución de su dinero en el menor tiempo posible.