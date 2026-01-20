CANAL RCN
2025 fue el año con mayor número de viajes internacionales en la historia ¿Cuál fue el continente más visitado?

El turismo aportó 1,9 billones de dólares a la economía mundial, con un desempeño destacable de Asia, África y un país latino.

Foto: Freepik

enero 20 de 2026
02:00 p. m.
Con 1.520 millones de viajes internacionales, el turismo mundial marcó en 2025 el nivel más alto jamás registrado, un hito alcanzado pese a un escenario global marcado por conflictos y tensiones geopolíticas. Así lo informó este martes ONU Turismo, al dar cuenta de un crecimiento interanual del 4%.

El dinamismo del sector también se reflejó en los ingresos: la actividad turística generó 1,9 billones de dólares, un 5% más que el año anterior, impulsada especialmente por el desempeño de África y Asia. En Sudamérica, el motor fue Brasil, que experimentó un aumento del 37% en las llegadas internacionales.

ONU Turismo espera mejores números en el 2026:

De acuerdo con la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnowais, el comportamiento de la demanda fue sólido durante todo el año. “La demanda de viajes se mantuvo alta a lo largo de 2025, a pesar de la elevada inflación en los servicios turísticos y la incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas”.

Bajo la misma línea, añadió: “Esperamos que esta tendencia positiva continúe en 2026, ya que se prevé que la economía mundial se mantenga estable y que los destinos que aún están por debajo de los niveles previos a la pandemia se recuperen por completo”.

Huracán Meliss golpeó el turismo en algunas zonas del Caribe:

Europa conservó su posición como la región más visitada del planeta, con 793 millones de llegadas. En América del Sur, el flujo turístico creció un 7%, hasta alcanzar los 39,2 millones de visitantes internacionales, una expansión atribuida en gran parte al desempeño brasileño.

Centroamérica también mostró cifras al alza, con 13,5 millones de llegadas y un crecimiento del 5%, respaldado por resultados destacados en Guyana (+24%), Guatemala (+8%), Honduras y El Salvador (+7 % cada uno). En contraste, algunas zonas del Caribe registraron un estancamiento debido al impacto del huracán Melissa en el último trimestre del año, aunque México logró sostener una expansión del 6%.

