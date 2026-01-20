2025 fue el año con mayor número de viajes internacionales en la historia ¿Cuál fue el continente más visitado?

Con 1.520 millones de viajes internacionales, el turismo mundial marcó en 2025 el nivel más alto jamás registrado, un hito alcanzado pese a un escenario global marcado por conflictos y tensiones geopolíticas. Así lo informó este martes ONU Turismo, al dar cuenta de un crecimiento interanual del 4%.

El dinamismo del sector también se reflejó en los ingresos: la actividad turística generó 1,9 billones de dólares, un 5% más que el año anterior, impulsada especialmente por el desempeño de África y Asia. En Sudamérica, el motor fue Brasil, que experimentó un aumento del 37% en las llegadas internacionales.

ONU Turismo espera mejores números en el 2026:

De acuerdo con la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnowais, el comportamiento de la demanda fue sólido durante todo el año. “La demanda de viajes se mantuvo alta a lo largo de 2025, a pesar de la elevada inflación en los servicios turísticos y la incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas”.

Bajo la misma línea, añadió: “Esperamos que esta tendencia positiva continúe en 2026, ya que se prevé que la economía mundial se mantenga estable y que los destinos que aún están por debajo de los niveles previos a la pandemia se recuperen por completo”.

Huracán Meliss golpeó el turismo en algunas zonas del Caribe:

Europa conservó su posición como la región más visitada del planeta, con 793 millones de llegadas. En América del Sur, el flujo turístico creció un 7%, hasta alcanzar los 39,2 millones de visitantes internacionales, una expansión atribuida en gran parte al desempeño brasileño.

Centroamérica también mostró cifras al alza, con 13,5 millones de llegadas y un crecimiento del 5%, respaldado por resultados destacados en Guyana (+24%), Guatemala (+8%), Honduras y El Salvador (+7 % cada uno). En contraste, algunas zonas del Caribe registraron un estancamiento debido al impacto del huracán Melissa en el último trimestre del año, aunque México logró sostener una expansión del 6%.