Trump pide mil millones de dólares a cada país que quiera integrar su "Consejo de Paz"

El plan del presidente estadounidense Donald Trump para crear un nuevo organismo internacional de paz parte con una condición llamativa: los países que quieran integrar su llamado “Consejo de Paz” deberán aportar 1.000 millones de dólares para participar, a cambio de un asiento en una instancia que él mismo encabezará y controlará con amplias facultades.

De acuerdo con los estatutos del organismo, conocidos por la AFP, Trump será “el presidente inaugural del Consejo de Paz”, con poder decisorio final en las votaciones y la capacidad de invitar de manera discrecional a los Estados que estime pertinentes.

Además, tendrá “autoridad exclusiva” para “crear, modificar o disolver entidades subsidiarias” y será “la autoridad final en cuanto al significado, interpretación y aplicación” de la carta fundacional. La participación de un país también podrá ser revocada por el presidente, salvo que dos tercios de los miembros lo impidan mediante un veto.

¿Un intento por reemplazar a las Naciones Unidas?

La membresía estándar contempla un mandato máximo de tres años para cada Estado, representado por su jefe de Estado o de gobierno. Sin embargo, el documento precisa que “esta membresía de tres años no se aplicará a los Estados miembros que aporten más de 1.000 millones de dólares en efectivo al Consejo de Paz en el primer año de la entrada en vigor de esta Carta”, lo que abre la puerta a una permanencia más prolongada a cambio de mayores aportes financieros.

En su preámbulo, el texto define al nuevo organismo como “una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima, y garantizar una paz duradera en las regiones afectadas o amenazadas por conflictos”. Al mismo tiempo, cuestiona “los muchos enfoques de paz” que, según sostiene, “institucionalizan crisis en lugar de permitir que la gente salga adelante”, en una crítica implícita al funcionamiento de Naciones Unidas, y plantea la necesidad de “una organización de paz internacional más ágil y eficaz”.

El surgimiento del “Consejo de Paz” refuerza la distancia de Trump con las instituciones multilaterales existentes. El mandatario ha criticado de forma reiterada a Naciones Unidas y este mes anunció que Estados Unidos se retirará de 66 organizaciones y tratados internacionales, cerca de la mitad vinculados al sistema de la ONU. En respuesta, la portavoz del presidente de la Asamblea General, La Neice Collins, destacó que “existe una única organización universal y multilateral para abordar las cuestiones de paz y seguridad, y es Naciones Unidas”.