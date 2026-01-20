Nuevas normas de seguridad en vuelos: cambian las reglas para llevar power banks en estas aerolíneas

Las normas de seguridad aérea siguen endureciéndose y ahora el foco está puesto en un objeto que millones de pasajeros llevan a diario en sus viajes: las baterías portátiles o power banks.

En las últimas semanas, varias aerolíneas internacionales comenzaron a cambiar sus reglas, luego de que se registraran incidentes por sobrecalentamiento y combustión de estos dispositivos durante los vuelos.

La medida más reciente y contundente la tomó el Lufthansa Group, que desde el pasado 15 de enero prohibió el uso y la carga de power banks a bordo de todos sus aviones, una decisión que ya está marcando tendencia en la industria aérea mundial.

Lufthansa endurece las reglas para power banks

A partir de ahora, las baterías externas son prácticamente un tabú durante el vuelo en las aerolíneas del grupo alemán.

Según la nueva normativa, los pasajeros no podrán usar ni cargar power banks para alimentar celulares, computadores u otros dispositivos electrónicos mientras estén en el aire.

Eso sí, estos elementos aún pueden transportarse en el equipaje de mano, pero con límites estrictos. Cada pasajero podrá llevar máximo dos baterías externas, siempre que no superen los 100 Wh de capacidad. En casos excepcionales, se aceptan dispositivos de hasta 160 Wh, pero solo con autorización previa de la aerolínea.

Además, está totalmente prohibido llevarlos en el equipaje facturado o guardarlos en los compartimentos superiores, pues deben permanecer con el pasajero o debajo del asiento delantero.

La restricción aplica para aerolíneas como Swiss International Air Lines, Eurowings, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover, Edelweiss y Air Dolomiti.

Otras aerolíneas con el mismo reglamento y qué pasa en Colombia

El caso de Lufthansa no es aislado. Aerolíneas como Singapore Airlines y su filial Scoot, así como varias compañías asiáticas —entre ellas Eva Air, China Airlines, Thai Airways y AirAsia—, ya aplican restricciones similares.

Incluso, tras un incidente grave en un vuelo de Air Busan, autoridades aeronáuticas reforzaron las recomendaciones para limitar el uso de baterías de litio en cabina.

En Estados Unidos, la Federal Aviation Administration ya prohíbe estos dispositivos en equipaje facturado y controla su capacidad. Algunas aerolíneas fueron más lejos y vetaron su uso durante el vuelo.

En Colombia, aerolíneas como Avianca, LATAM, Copa o KLM mantienen la regla base, pues los power banks solo pueden viajar en cabina y nunca en bodega.