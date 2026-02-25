Mamá de Laura Valentina Lozano rechazó que el presunto feminicida haya quedado libre

Un juez de control de garantías dejó en libertad a José David López Celis, el presunto feminicida de Laura Valentina Lozano Torres, joven de 21 años. El crimen se presentó durante la madrugada del sábado 21 de febrero en un apartamento por Cedritos, norte de Bogotá.

La víctima era estudiante de Ciencias Políticas y se destacaba en el patinaje. Al parecer, López la asfixió y luego habría intentado saltar desde el tercer piso. La Policía acudió y efectuó la captura en flagrancia.

Joven apareció muerta en el apartamento de López

De acuerdo con el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, la joven fue al apartamento para recoger sus maletas después de acabar la relación con López.

No obstante, en la legalización, el juez Óscar David Gómez tuvo en cuenta que este hombre no tenía antecedentes, concluyendo que no había probabilidad de reincidencia y que tampoco era un peligro para la sociedad. Entonces, dejó que volviera a las calles, a pesar de la solicitud de medida de aseguramiento.

La insólita razón para que lo dejaran libre

Nancy Torres, mamá de la víctima, no se guardó nada y expresó su indignación por esta decisión en diálogo con Mañana Express. “Al juez, le pregunto por qué hizo eso. ¿Usted no tiene hijas o mamá? ¿Le gustaría que fuera su hija a la que le hubiese pasado esto? Estoy decepcionada de nuestra justicia”, cuestionó fuertemente.

Asimismo, el papá, Édgar David López, criticó el rol que han tenido las autoridades en cuanto a la entrega del cuerpo y demás trámites. Así recordó a su hija: “Era una niña excelente y juiciosa”.

Laura Tami, la secretaria de la Mujer de Bogotá, también mostró su rechazo: “No es aceptable. No es comprensible. No es un mensaje tolerable. Exigimos justicia para Valentina, celeridad en el proceso y decisiones que le pongan fin a la impunidad”.