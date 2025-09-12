Periodismo bajo amenaza: en el 2025 detuvieron a 503 reporteros, 135 desaparecieron y 67 fueron asesinados

La violencia contra la prensa alcanzó en 2025 uno de sus puntos más críticos en décadas. Reporteros Sin Fronteras (RSF) confirmó que 67 periodistas fueron asesinados en el mundo, una cifra marcada por los ataques en Gaza y por un repunte letal en México.

La organización advierte que “las acciones letales de los ejércitos –regulares o no– y del crimen organizado han vuelto a propulsar los asesinatos de periodistas”, una tendencia que rompe con los descensos registrados antes de la guerra en la Franja de Gaza.

El balance anual, presentado el 9 de diciembre, con datos del 1 de diciembre del 2024 al 1 de diciembre del 2025, señala a Israel como “el enemigo número uno de los periodistas”.

En la Franja de Gaza murieron al menos 29 profesionales palestinos, todos ellos “por ejercer su profesión”, según la organización. RSF insiste en que, si bien los reporteros deben recibir protección al igual que la población civil, el ejército israelí ha sido acusado repetidamente de ataques deliberados y afronta denuncias por crímenes de guerra.

Con discursos de odio buscan justificar los crímenes contra periodistas:

La directora editorial de RSF, Anne Bocandé, advirtió que “a eso conduce el odio hacia los periodistas, a eso conduce la impunidad”. Y expuso la estrategia de algunos movimientos de “denigrar” a los reporteros para “justificar los crímenes”, aunque “no se trata de balas perdidas. Es realmente un ataque dirigido a periodistas porque informan al mundo sobre lo que sucede en esos lugares”.

México volvió a figurar entre los países más letales para la prensa: nueve periodistas fueron asesinados en 2025, el peor registro para la nación en tres años. Según RSF, las víctimas cubrían asuntos locales, exponían vínculos entre grupos criminales y autoridades o habían recibido amenazas directas.

Dentro de los llamados “depredadores de la prensa”, RSF incluye al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), descrito como “la organización criminal más violenta” del país. Solo en las zonas donde opera este grupo, tres reporteros murieron mientras investigaban narcotráfico, seguridad pública o corrupción local.

Periodistas son víctimas de amenaza en todo el mundo:

Otros territorios también reflejan el nivel de riesgo al que se enfrentan profesionales de la información: Sudán registró cuatro periodistas asesinados, y Ucrania, tres. Para RSF, el desafío global es urgente: “Hoy hay un verdadero desafío en que los gobiernos vuelvan a comprometerse con la cuestión de la protección de los periodistas y no los conviertan, por el contrario, en objetivos”.

Además de los asesinatos, la organización documenta 503 periodistas detenidos en 47 países —con China, Rusia y Birmania a la cabeza—, así como 135 desaparecidos y 20 secuestrados, principalmente en Siria y Yemen. RSF advierte también sobre el exilio forzado, un fenómeno creciente: en El Salvador, “la ola represiva” iniciada en mayo de 2025 ha empujado a al menos 53 periodistas a abandonar el país entre enero y octubre.