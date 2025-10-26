CANAL RCN
25 jóvenes fueron arrestados por planear una boda gay en este país de África

Los capturados, que rondan los 20, podrían enfrentarse hasta 14 años de prisión, según la Ley federal.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

octubre 26 de 2025
05:56 p. m.
El presunto intento de celebrar una boda entre dos hombres en la ciudad de Kano, al norte de Nigeria, terminó con la detención de 25 jóvenes por parte de la policía religiosa del país.

El operativo fue realizado por la Hisbah, cuerpo encargado de hacer cumplir la sharía, después de que varios residentes alertaran a las autoridades sobre el evento.

Según informó Mujahed Abubakar, subjefe de la policía religiosa, los detenidos —18 hombres y 7 mujeres, todos de unos veinte años— fueron sorprendidos en un centro de eventos donde supuestamente tendría lugar la ceremonia.

Entre los arrestados se encuentra la pareja que, de acuerdo con la versión oficial, “planeaba casarse en el lugar de esta reunión ilegal”. Abubakar añadió que “se llevará a cabo una investigación con vistas a emprender acciones judiciales”.

¿Qué es la Sharía y por qué es utilizada para “golpear” a la comunidad LGBT+ en el país más poblado de África?

La ciudad de Kano, la más poblada del norte del país, se encuentra en una de las 12 regiones nigerianas donde rige la sharía, un código legal basado en las enseñanzas del Corán que coexiste con los sistemas judiciales estatal y federal. Según la interpretación local de esta ley religiosa, la homosexualidad puede ser castigada con la pena de muerte, aunque este castigo nunca se ha aplicado.

Nigeria ya cuenta, además, con una ley federal aprobada en 2014 que prohíbe tanto los matrimonios entre personas del mismo sexo como la promoción de uniones civiles. Quienes violen esta normativa pueden enfrentar penas de hasta 14 años de prisión.

Las autoridades de Kano no precisaron cuándo concluirá la investigación ni qué cargos exactos se imputarán a los jóvenes detenidos, pero el caso ha vuelto a poner bajo la lupa las tensiones entre las tradiciones religiosas y los derechos humanos en el país más poblado de África.

