Video | Se descarrilaron 35 vagones de tren con materiales peligrosos en Texas

Las comunidades de Gordon y Palo Pinto, en el estado de Texas, permanecen atentas al descarrilamiento de 35 vagones de un tren de la empresa Union Pacific que transportaba materiales peligrosos cuando, sobre las 2:00 de la tarde del martes 12 de agosto, se accidentó en un puente ferroviario de Coalville Road.

Según Robynn Tysver, portavoz de la empresa, no se registraron heridos ni fue necesaria la evacuación de locales, tras el incidente en el que varios tanques cisterna y contenedores quedaron apilados.

Las horas siguientes al descarrilamiento, se reportaron pequeños incendios en pastizales, que han sido atendidos por el cuerpo de bomberos de Palo Pinto. Según dijo el Distrito de Servicios de Emergencia:

"Las cuadrillas están en el lugar, mitigando el daño y los peligros. Los bomberos están procediendo con precaución en el lugar".

Materiales peligrosos eran transportados en los vagones: se conocieron más detalles sobre su contenido

Tras conocerse la noticia sobre el descarrilamiento, las autoridades de Palo Pinto indicaron que estaban manejándola como una situación de materiales peligrosos y, horas más tarde, el Distrito de Servicios de Emergencia (ESD1) entregó detalles adicionales sobre su contenido:

“Funcionarios de Union Pacific están trabajando en deshacerse del propano que estaba dentro de un tanque cisterna que sufrió varios daños. Los bomberos y paramédicos del ESD1de Palo Pinto se mantienen en el lugar para controlar la situación”.

El propano no es tóxico, pero sí peligroso si no se manipula con cuidado. En estado gaseoso puede generar asfixia al desplazar el oxigeno en espacios cerrados y es inflamable, al igual que en estado líquido, en donde puede generar quemadura por frío al entrar en contacto con la piel.

Motivo por el que, “Union Pacific tiene una empresa medioambiental monitoreando la calidad del aire en el lugar y sus alrededores. Este proceso debería tardar de 6 a 8 horas en completarse. Los residentes cercanos no necesitan llamar al 9-1-1 a menos que tengan un incidente no relacionado que informar”, según el ESD1.