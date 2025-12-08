Bogotá: Se conocen nuevos detalles sobre la estación Central de la primera línea del metro

Las obras de la primera línea del metro de Bogotá alcanzaron un 60% de avance. Así lo dio a conocer el alcalde Carlos Fernando Galán en un informe, compartido en el cumpleaños número 487 de la ciudad, el pasado miércoles, 6 de agosto.

En sus 24 kilómetros de extensión, la línea 1 contará con 16 estaciones y operará con 30 trenes, cada uno de seis vagones, con capacidad para 1.800 pasajeros.

Además, “todas las estaciones tendrán una arquitectura bioclimática, lo que significa que se minimizará el uso de los sistemas de aire acondicionado, reduciendo los costos operativos y deberán cumplir con los requisitos para la certificación Bogotá Construcción Sostenible, incluyendo sistemas para recolección de aguas lluvias para reutilizar”, según información divulgada por la Alcaldía.

Estación Central será la más grande, un punto clave de comercio y tendrá conexiones con otros sistemas de transporte:

De todas, la estación más grande; es decir la estación Central, tendrá una superficie de 15.000 metros cuadrados, con dos edificios de acceso, cada uno de cuatro pisos, ubicados en la Av. Caracas entre calles 24A y 26.

Será la cuarta para pasajeros que inicien su recorrido en la estación de la Av. Caracas entre calles 72 y 74 y la número 13 para pasajeros que inicien el recorrido en la estación de la Av. Villavicencio entre carreras 94 y 93.

Además, contará con restaurantes, cafés, droguerías, un CADE y conexiones con otros medios de transporte, como el Regiotram de occidente, Transmilenio y los buses del Sitp.

¿Dónde estarán ubicadas las estaciones de la primera línea del metro?