Reconocida actriz murió en trágico accidente de tránsito: ¿qué ocurrió?

El entorno de la actuación se encuentra de luto porque este martes 21 de julio se confirmó la muerte de una destacada actriz.

Kaylee Hottle, la artista con discapacidad auditiva que era oriunda de Atlanta, Georgia, nació el 1 de mayo de 2007, y participó en la película 'Godzilla vs. Kong' interpretando a Jia, falleció en un trágico accidente de tránsito.

El deceso fue confirmado por su padre, de acuerdo con lo reportado por el medio TMZ.

Así fue el accidente de tránsito en el que murió Kaylee Hottle, la reconocida actriz de Estados Unidos

De acuerdo con lo reportado por las autoridades estadounidenses, Kaylee Hottle, la artista de 19 años, iba a bordo de un vehículo como pasajera.

Sin embargo, cerca de las 3:00 de la madrugada de este 21 de julio, el automóvil se salió de la vía en Maryland, chocó fuertemente contra una alcantarilla y la actriz quedó herida.

Tras lo sucedido, un equipo de primeros auxilios llegó al lugar de los hechos y trasladó de inmediato a Kaylee Hottle a un hospital, pero la actriz falleció en el camino.

Mientras tanto, el conductor del vehículo, que también era un joven de 19 años, sufrió heridas leves que no pusieron en peligro su vida.

Cinépolis lamentó la muerte de la actriz Kaylee Hottle

Después de que se confirmó el inesperado deceso de Kaylee Hottle, Cinépolis emitió un mensaje de condolencias en sus redes sociales.

"Adiós, Kaylee Hottle. Gracias por cada trabajo, sonrisa e inspiración que has compartido", escribieron.

"Tus recuerdos siempre vivirán en los corazones de muchas personas", agregaron.

Mientras tanto, los seguidores y admiradores del trabajo de Kaylee Hottle también han manifestado su luto.

"Descansa en paz, Jia", "todo el amor para su familia", "qué triste noticia" y "esto es increíble", han sido algunos de los comentarios expresados en redes sociales.