Gobierno de Chile busca ampliar los plazos de retención de migrantes de 5 a 180 días

La detención provisional de inmigrantes indocumentados en Chile podría pasar de cinco días a un máximo de 180 días si prospera una drástica reforma legislativa anunciada por el Ejecutivo.

La ampliación radical del plazo busca retener a los extranjeros en situación irregular mientras se gestionan los trámites para su expulsión de territorio chileno, bloqueando la posibilidad de que de dejarlos en libertad y perderles la pista.

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Autoridades advierten que cinco días resultan insuficientes:

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, fue el encargado de precisar el alcance de este proyecto de ley durante un operativo policial de fiscalización migratoria. El funcionario argumentó la urgencia de la reforma señalando las fallas del sistema vigente: "Cinco días resulta del todo insuficiente, porque después esas personas quedan en libertad y no son halladas".

El jefe de la cartera de Seguridad no especificó la fecha exacta en la que se radicará formalmente la iniciativa ante el Congreso. Esta propuesta se suma a otra ofensiva legal paralela impulsada por el Ejecutivo que pretende tipificar el ingreso irregular a Chile como un delito penal, dejando atrás su estatus actual de falta administrativa.

Kast prometió expulsar a los 330.000 migrantes indocumentados en Chile:

Toda esta batería de medidas responde directamente al plan bandera del presidente José Antonio Kast, de extrema derecha. El gobernante fundamentó su campaña en la promesa de expulsar a los cerca de 330.000 extranjeros sin residencia que se calcula que habitan en el país, a quienes responsabiliza de manera directa por el incremento de las tasas de inseguridad en la nación.

Las directrices de esta política se oficializaron el pasado lunes durante la primera rendición de cuentas de Kast. En ese espacio, el mandatario ratificó su determinación de "fortalecer el control migratorio, la capacidad de expulsión efectiva y ampliar los plazos de retención".

No obstante, la estrategia de la Casa de la Moneda también contempla un componente de persuasión; el propio jefe de Estado aseguró que incentivará "la salida voluntaria de inmigrantes ilegales que se encuentran en Chile", prometiendo la condonación de multas y el beneficio de no vetar su reingreso de forma regular en un futuro.