Aseguran que el caso de Nicolás Maduro podría tener un giro: ¿Qué vendrá de cara al juicio?

En las últimas horas, se dio un importante anuncio relacionado con el proceso judicial contra Nicolás Maduro en Estados Unidos.

La tercera audiencia se desarrolló este miércoles 22 de julio en Nueva York. Maduro se encuentra preso en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde hace más de seis meses, concretamente el 3 de enero cuando lo capturaron en Venezuela.

Juicio se dará el 1 de junio de 2027

Con respecto a los cargos, lo acusan por presuntas relaciones con organizaciones narcoterroristas. Si bien la defensa intentó desestimarlos hace algunos meses, el juez Alvin Hellerstein ha sido enfático en seguir adelante.

La audiencia de hace pocas horas duró 15 minutos y se decidió que el 1 de junio de 2027 comenzará formalmente el juicio. Se espera que por los lados de Maduro se busque tumbarlo argumentando que era jefe de Estado.

El reconocido abogado Michael Rips escribió una columna para The New York Times en la que se refirió al futuro del caso. En primer lugar, aseguró que la justicia de Estados Unidos no tiene la autoridad para llevarlo a cabo.

Tras hacer una recapitulación histórica, se centró en el tratado de extradición de 1922 y, teniendo en cuenta la versión del régimen de Venezuela en la que ha asegurado que la captura fue ilegal, Rips concluyó que el juicio iría en contra vía.

¿El tratado que podría cambiar el rumbo del caso?

“Debe suspender el proceso y remitir el asunto a un panel de evaluadores independientes para que examinen el tratado y decidan si se ha respetado (…) Si concluyen que la captura violó el tratado, estaría obligado a liberarlo”, afirmó.

Rips referenció otros hechos que tuvieron este lío procesal en medio de la discusión. El más reciente, según indicó, fue en 1992 con un mexicano que fue secuestrado a petición de la DEA y llevado a Texas. La Corte Suprema le puso freno al proceso.

Para el abogado, lo que podría ocurrir es lo siguiente: “Una vez los árbitros tengan el caso de Maduro, el siguiente paso sería que determinaran si la extracción fue legal según los términos del tratado”.

“Ese proceso es el que dará legitimidad al caso, reivindicará los principios del derecho internacional y de ese modo reducirá el potencial de futuros conflictos entre ambas naciones, un resultado que podría frustrar al presidente Trump”, concluyó la columna.