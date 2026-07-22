Figura de la Selección Argentina arremetió contra hinchas de otros países: esto dijo

Argentina intentó ganar el bicampeonato de la Copa del Mundo en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, pero España lo superó y le ganó 1-0 con un gol de Ferran Torres.

Tras ese desenlace, los jugadores argentinos les pidieron perdón a los hinchas presentes en las tribunas y, de manera paulatina, fueron rompiendo el silencio en sus redes sociales.

Fue así como Alexis Mac Allister reconoció su dolor por el resultado adverso, valoró el carácter demostrado por el seleccionado 'albiceleste' y arremetió contra los hinchas de otros países que se han alegrado de su derrota.

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Este fue el mensaje de Alexis Mac Allister tras la derrota de Argentina vs. España en la final del Mundial 2026

Alexis Mac Allister indicó que está dolido por no poder llevar nuevamente la Copa del Mundo a su país, pero valoró el apoyo de sus compatriotas.

"Estuvimos tan cerca, por eso duele tanto. Pero nadie nos va a quitar todo lo que vivimos durante esta Copa del Mundo. Lo que nos hicieron sentir no es normal. Tuvimos que sufrir, hubo adversidades, pero las sacamos adelante juntos. No nos olvidemos nunca de esto, por favor: juntos somos más fuertes que cualquiera", redactó el jugador del Liverpool.

"Hay momentos que quedan guardados para siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así como nunca voy a olvidar aquel día de 2022 en el que con nuestra medalla de campeones del mundo recorrimos, lloramos y disfrutamos junto a nuestra gente en las calles de Buenos Aires, esta Copa también nos dejó imágenes imborrables que reflejan la identificación de la gente con esta selección. Gracias a todos los argentinos por cada mensaje de cariño y apoyo. También gracias a quienes, desde otros países, nos mandan mensajes burlándose o alegrándose por nuestro dolor. Sin quererlo, nos ayudan a sentirnos cada día más orgullosos de ser argentinos", agregó.

¿Qué dijo Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026 vs. España?

En un post de Instagram, Lionel Messi expresó que va a pasar mucho tiempo para que cierre la herida de la final perdida.

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"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno, con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria", aseguró.

"Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", escribió también.