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Hubo sorpresas en la tercera audiencia contra Maduro y Cilia Flores: esto fue lo que pasó

En la tercera audiencia contra la pareja en Estados Unidos, la defensa anunció que buscará que el caso sea desestimado.

Noticias RCN

julio 22 de 2026
05:57 p. m.
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La tercera audiencia judicial contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se llevó a cabo en Nueva York y dejó definida una de las fechas más importantes del proceso: el juicio contra la pareja comenzará el primero de junio de 2027.

La audiencia se realizó en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York y fue breve, pero permitió establecer el cronograma que seguirá el caso durante los próximos meses.

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Maduro fue trasladado desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece detenido. El recorrido hasta el tribunal fue de aproximadamente ocho kilómetros y tomó cerca de 25 minutos. El traslado se realizó muy temprano en la mañana para evitar los atascos del tráfico.

La audiencia comenzó a las 12:05 del mediodía y, de acuerdo con lo ocurrido en la sala, tanto la Fiscalía como la acusación y la defensa llegaron con un acuerdo previo sobre el cronograma del proceso.

¿Qué se decidió durante la tercera audiencia de Nicolás Maduro?

Uno de los principales resultados de la jornada fue la fijación de la fecha para el inicio del juicio.

El juez estableció que el proceso comenzará el primero de junio de 2027, dentro de aproximadamente un año, en el mismo Tribunal de Distrito Sur de Nueva York.

El cronograma había sido previamente acordado entre las partes y el documento fue ratificado durante la audiencia.

Por ahora, el proceso se encuentra en una etapa previa al juicio, en la que los abogados de la defensa pueden presentar diferentes mociones y argumentos para intentar modificar el rumbo del caso.

La próxima audiencia tendrá como uno de sus puntos centrales la solicitud relacionada con la inmunidad presidencial de Nicolás Maduro.

¿Qué argumentará la defensa de Nicolás Maduro?

La defensa de Maduro, junto con la abogada que hace parte de su equipo, argumentará que el mandatario tendría inmunidad diplomática presidencial.

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El objetivo de esta solicitud es que el caso sea desestimado, bajo el argumento de que Maduro tendría una protección que impediría que los tribunales estadounidenses continúen ejerciendo jurisdicción sobre el proceso.

La decisión sobre esta petición estará en manos del juez, quien deberá analizar los argumentos presentados por la defensa.

La Fiscalía, por su parte, deberá exponer las razones por las que considera que esa inmunidad no debe ser reconocida en este caso.

¿Por qué Estados Unidos sostiene que Maduro no tendría inmunidad?

Uno de los argumentos que podría ser utilizado por la Fiscalía está relacionado con la posición que Estados Unidos adoptó frente a Nicolás Maduro desde 2019.

Ese año, el Gobierno estadounidense dejó de reconocerlo como presidente de Venezuela y, de acuerdo con lo expuesto en el proceso, su estatus dentro de Estados Unidos fue retirado.

La discusión sobre este punto será clave para determinar si Maduro puede alegar una inmunidad presidencial o si, por el contrario, los tribunales estadounidenses mantienen plena jurisdicción sobre el caso.

¿Cómo fue la llegada de Maduro y Cilia Flores a la sala?

Nicolás Maduro ingresó primero a la sala de audiencias, exactamente a las 12:05 del mediodía.

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Al entrar, observó las bancas del público, donde había cerca de 150 personas reunidas. Luego hizo un gesto de saludo, se dio la vuelta y ocupó el lugar asignado. Posteriormente, se colocó los audífonos.

Después ingresó Cilia Flores, su esposa, quien también llevaba audífonos para recibir la traducción durante la audiencia.

Ambos vestían el uniforme de presos y permanecieron atentos al desarrollo de la diligencia. Durante la audiencia tomaron notas y bebieron agua, mientras el juez formulaba preguntas a los representantes de la Fiscalía y a los abogados de la defensa. En la sala se encontraban tres abogados defensores.

La audiencia transcurrió principalmente alrededor de las preguntas del juez a las partes y de la ratificación del acuerdo sobre el cronograma del proceso.

¿Qué cambios se observaron en Nicolás Maduro?

Durante esta tercera audiencia también llamó la atención el cambio físico que presenta Nicolás Maduro frente a las anteriores comparecencias.

Según lo observado, habría perdido entre 12 y 15 kilos, con una delgadez evidente en su rostro y en sus brazos.

A pesar de ese cambio, se presentó afeitado y con el bigote arreglado. En la prisión, tanto él como Cilia Flores reciben preparación para acudir a las audiencias judiciales.

Pero el cambio físico no fue el único aspecto que llamó la atención.

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También se observó una modificación en la actitud del exmandatario venezolano. A diferencia de las audiencias anteriores, en las que se había mostrado más desafiante, esta vez permaneció en silencio y no pronunció declaraciones.

Solo tuvo algunos intercambios privados y en voz baja con sus abogados. Durante esos momentos, sin embargo, se le vio sonriente mientras hablaba con su equipo de defensa.

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