¿Sube la cerveza? Estos son los licores que pagarán IVA del 19 % con la reforma tributaria

Durante los últimos días, el Ministerio de Hacienda presentó un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento (reforma tributaria) con el objetivo de recaudar recursos fundamentales para cubrir el déficit fiscal del Presupuesto General de la Nación.

Entre las medidas de mayor impacto en el consumo masivo se destaca una reestructuración profunda en el cobro del Impuesto sobre las Ventas (IVA) y los tributos al consumo para las bebidas alcohólicas en el país.

La iniciativa ha generado una intensa discusión entre comerciantes, productores y consumidores, dado que prevé un salto significativo en el costo final de varias de las botellas más comercializadas en Colombia.

El salto del 5 % al 19 %: ¿qué licores aumentarán de precio?

Actualmente, varias categorías de destilados y bebidas alcohólicas gozan de una tarifa preferencial del 5 % de IVA. No obstante, la propuesta del Ejecutivo busca nivelar estos productos con la tarifa general del 19 % de IVA, argumentando razones de recaudo y salud pública.

De ser aprobado el articulado en el Congreso de la República, la nueva tarifa del 19 % aplicará directamente a:

Aguardiente y rones.

Whisky, vodka, ginebra y brandy

Vinos y aperitivos

Analistas del sector advierten que al combinar el alza del IVA con los esquemas del impuesto al consumo por grado de alcohol y las tarifas ad valorem, el incremento final en el precio de venta al público para este tipo de licores podría oscilar entre el 20 % y el 35 %, dependiendo de la categoría.

¿Qué pasará con la cerveza?

Ante la incertidumbre que genera cada debate tributario, una de las principales inquietudes del consumidor es la situación de la cerveza, la bebida alcohólica de mayor consumo en el país (representa más del 90 % del mercado de bebidas con alcohol).

En la propuesta oficial, la cerveza mantendrá un régimen tributario diferenciado y no será trasladada a la tarifa general del 19 % de IVA.

Desde el Gobierno se argumenta que este producto posee una dinámica de consumo transversal en los hogares de ingresos medios y bajos, por lo que un ajuste drástico en el IVA generaría una afectación directa en la canasta familiar y en la actividad de miles de pequeñas tiendas de barrio.

A pesar de librarse de la tarifa general del 19 % de IVA, la cerveza continuará sujeta a los ajustes periódicos del impuesto al consumo y a las actualizaciones tarifarias ligadas a la inflación (IPC).