Abecé del proyecto de ley que busca prohibir redes sociales en menores de 16 años

El Congreso recibió un proyecto de ley que propone prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años, una medida similar a la aprobada en Francia, donde la restricción aplica hasta los 15 años.

La iniciativa fue radicada por el senador Enrique Cabrales y el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Jesús Lorduy, quien detalló los alcances en diálogo con Noticias RCN.

¿Qué propone la iniciativa?

“Esto no es un proyecto de ley que le tenga miedo a la tecnología, al contrario, nos alerta del cuidado de los menores de edad”, explicó Lorduy al enfatizar que las redes sociales contienen contenidos que pueden afectar la salud mental y física de los jóvenes.

La propuesta establece un modelo de corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad, la familia y los proveedores de redes sociales. El congresista mencionó que en Bogotá algunas asociaciones de colegios ya prohíben el uso de celulares durante la jornada escolar.

Adicionalmente, contempla que plataformas como Instagram, TikTok y Facebook implementen sistemas de verificación más estrictos, incluyendo reconocimiento facial asistido por inteligencia artificial, en lugar de simplemente solicitar un número de identificación.

“Cualquier niña puede poner el número de cédula de su padre. Lo va a anotar y no va a tener ningún inconveniente”, dijo Lorduy.

¿Qué piensan los expertos?

La iniciativa se diferencia del decreto 0769 de 2026 del Ministerio de las TIC, que reglamenta el procesamiento de datos para menores. Lorduy aclaró que su propuesta va más allá: “La idea es que sea una medida de prohibición total de las redes sociales y no que sea por horas o con control parental”.

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Desde la perspectiva académica, Carlos Gantiva, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Andes, habló con Noticias RCN. “Me parece que las redes sociales son potencialmente perjudiciales para cierto grupo de personas, particularmente jóvenes y adolescentes que tienen ciertas vulnerabilidades”, afirmó.

Gantiva destacó que “hay varios estudios que demuestran de manera clara que las redes sociales están asociadas particularmente en mujeres jóvenes con problemas de salud mental, particularmente depresión y ansiedad”. Sin embargo, el académico subrayó que la regulación debe ser integral.

En ese orden de ideas, propuso un enfoque multidimensional que incluya protocolos de seguridad en plataformas, pedagogía para padres y cuidadores, y la promoción de espacios alternativos de socialización.