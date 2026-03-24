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Dan a conocer audio de la torre de control en el trágico accidente entre avión y camión en Estados Unidos

El siniestro se dio el pasado fin de semana entre una aeronave y un camión de bomberos en la pista.

Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 24 de 2026
10:44 a. m.
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Las investigaciones sobre el trágico accidente ocurrido en el Aeropuerto LaGuardia la noche del pasado domingo han dado un giro determinante tras la filtración de los audios de la torre de control.

Las grabaciones capturan el momento exacto en que una serie de autorizaciones contradictorias culminaron en la colisión entre un jet de Air Canada Express y un camión de bomberos, dejando como saldo la muerte del piloto y el copiloto.

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El incidente se registró aproximadamente a las 11:40 p. m. del domingo 22 de marzo, cuando el vuelo AC-8646, un Bombardier CRJ-900 operado por Jazz Aviation procedente de Montreal, realizaba su maniobra de aterrizaje en la pista 4. En ese mismo instante, una caravana de vehículos de emergencia de la Autoridad Portuaria se desplazaba por el área para atender una alerta distinta en un avión de United Airlines que reportaba olor a humo.

El impacto fue devastador. El avión colisionó contra el vehículo líder a una velocidad estimada de 39 km/h, destruyendo por completo la cabina de mando. Además de los dos pilotos fallecidos, al menos 41 personas resultaron heridas, incluyendo tripulantes y pasajeros, algunos de los cuales permanecen hospitalizados en estado crítico.

"Me equivoqué": El dramático audio de la torre

Las grabaciones obtenidas de LiveATC.net revelan una secuencia de eventos que apunta a una falla en la coordinación terrestre. Inicialmente, el controlador de turno autorizó al vehículo de emergencia a cruzar la pista activa:

"Camión 1 y compañía, crucen la pista 4 en Delta", se escucha en la primera transmisión.

Sin embargo, segundos después, al percatarse de que el vuelo de Air Canada ya estaba tocando tierra, el tono del controlador cambió a uno de pánico absoluto. En el audio se le escucha gritar la orden de detenerse al menos diez veces de forma consecutiva:

"¡Alto, alto, alto! Deténgase, Camión 1, deténgase. ¡Deténgase inmediatamente!".

Pese a la advertencia, el camión ya se encontraba en la trayectoria del avión y el choque fue inevitable. Minutos después del siniestro, mientras se coordinaba la respuesta de emergencia para los sobrevivientes, el mismo controlador admitió su responsabilidad en una conversación con otro piloto que presenció el evento.

  • Controlador: "Sí, lo sé... intenté comunicarme con ellos. Estábamos lidiando con otra emergencia hace un rato. Me equivoqué (I messed up)".
  • Piloto (Frontier 4195): "No, hombre, hiciste lo mejor que pudiste".

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