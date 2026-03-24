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Aumenta el número de fallecidos tras accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo

Las autoridades confirmaron este martes 24 de marzo que son 70 los fallecidos por el siniestro.

Accidente en Putumayo.
Accidente en Putumayo.

Noticias RCN

marzo 24 de 2026
09:27 a. m.
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Un avión C130 Hércules matrícula FAC 1016 que cubría la ruta Puerto Asís – Puerto Leguízamo – Bogotá se accidentó en la mañana del lunes 23 de marzo. Transportaba a dos pelotones.

¿Quiénes son los fallecidos del accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo?
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El primer reporte apuntó que eran 66 los fallecidos de las más de 120 personas que estaban a bordo. Este martes 24 de marzo, el saldo aumentó a 70.

70 fallecidos de las más de 120 personas que estaban a bordo

Las víctimas que hasta el momento han sido identificadas son: teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla, mayor Jaime Alexander Fernández Camargo, mayor Natalia Rojas Velandia, sargento Julián David González Herrera, suboficial técnico primero Javier Fernando Méndez Torres, suboficial técnico segundo Jhonathan Stid Pinzón Reyes (cuatro tripulantes), subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara y el patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez (dos policías).

Si bien el avión despegó sin problemas, lo cierto es que a los pocos segundos no logró la altura suficiente y chocó con el suelo. Las imágenes fueron impresionantes y mostraron los restos incinerados, así como el armamento que se destruía.

Heridos están siendo atendidos en el Hospital Militar

Las autoridades contaron con el respaldo de los vecinos para labores de rescate, teniendo en cuenta que el siniestro se dio en una zona de difícil acceso.

“Pudo haber sido una falla mecánica”: alcalde de Puerto Leguízamo sobre accidente aéreo
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A través de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció y recalcó la necesidad de renovar el armamento de las FF. MM.: “Las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar el Conpes/Confis desde hace un año que lo pedí”.

Los testigos contaron que pasó bastante cerca de las casas. La Fuerza Aérea tomó la decisión de mover varios aviones de departamentos cercanos para trasladar a los heridos a Bogotá, donde varios están siendo atendidos en el Hospital Militar.

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