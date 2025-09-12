Les ofrecían trabajo como meseras en Grecia, pero terminaban en una red de trata: así descubrieron a los responsables

La Fiscalía General de la Nación dejó al descubierto el funcionamiento de una red que operaba desde Medellín, dedicada a reclutar mujeres bajo el supuesto de que trabajarían como meseras en un bar de Atenas, Grecia.

Las jóvenes, convencidas por la promesa de ingresos diarios, alojamiento y apoyo económico, aceptaron viajar sin conocer que al llegar serían sometidas a un esquema de explotación sexual.

Red convencía a mujeres de trabajar como meseras en Grecia para ser explotadas en ese país

En Medellín fueron condenados tres integrantes de la estructura ilegal que utilizaba engaños laborales para captar mujeres y trasladarlas a Grecia con fines de explotación.

Los fallos se produjeron tras los preacuerdos suscritos con la Fiscalía, en los que los procesados aceptaron su responsabilidad en los hechos señalados por el ente acusador.

Según quedó consignado en la investigación, la red contactaba mujeres en distintas zonas de Medellín y les ofrecía trabajo como meseras en un establecimiento de Atenas.

Para convencerlas, les prometían un pago diario de 100 euros y, además, les aseguraban que tendrían alojamiento, alimentación y ayuda económica mientras se adaptaban a la ciudad.

Con esas condiciones, varias jóvenes accedieron a viajar confiando en que se trataba de una oportunidad laboral estable.

¿Qué pasaba cuando estas mujeres llegaban a Grecia a "trabajar"?

Cuando las víctimas llegaron a Grecia, la realidad fue distinta. De acuerdo con las pruebas, al arribar fueron despojadas de sus pasaportes, celulares y otras pertenencias, quedando en total dependencia de los integrantes de la red.

En ese momento, les informaban sobre supuestas deudas que oscilaban entre 1.300 y 3.200 euros, obligaciones que solo podían "saldar" realizando actividades de tipo sexual.

En este sentido, las jóvenes estuvieron sometidas a jornadas excesivas sin descanso, bajo presión constante y controladas mediante agresiones psicológicas y físicas.

Además, permanecían incomunicadas de sus familias, lo que las mantenía impedidas para pedir ayuda o abandonar el lugar donde eran obligadas a permanecer.

¿Quiénes estaban detrás de la red de trata de personas en Medellín?

Por estos hechos, Juan David Ceballos Madrid recibió una condena de seis años y siete meses de prisión, al ser declarado responsable de trata de personas, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Entre tanto, Paola Andrea Acevedo García fue sentenciada a seis años y siete meses de prisión, y Evelin Andrea Gómez Ramírez deberá cumplir tres años y dos meses de prisión, ambas como responsables del delito de trata de personas.