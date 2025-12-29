Accidente ferroviario en México dejó al menos 13 personas muertas y 98 heridas

México está de luto luego de un trágico accidente de tren registrado este 28 de diciembre en el estado de Oaxaca, sur del país.

Al menos 13 personas murieron y 98 resultaron heridas, según el último reporte de la Marina de México, encargada de operar la línea ferroviaria.

El tren, con 250 personas a bordo, había salido de Salina Cruz, Oaxaca, y se dirigía hacia Coatzacoalcos, estado de Veracruz, en el Golfo de México.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que los heridos se encuentran en hospitales de las localidades de Matías Romero, Salina Cruz, Juchitán e Ixtepec, todas en Oaxaca.

¿Qué se sabe del trágico accidente de tren?

Hasta el momento se sabe que el tren cumplía la ruta del llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que une el Golfo de México con el Pacífico y suele transportar carga y pasajeros, y que inaugurado en 2023.

Por ahora, la Marina y la Fiscalía del país continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Tren ya había chocado con un bus

El pasado 20 de diciembre, un tren de esta ruta chocó en el estado de Chiapas (sur) con un camión de carga que intentó ganarle el paso, aunque ese incidente no dejó víctimas mortales.

Esta vía férrea es una de las obras de infraestructura más importantes del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), como parte de una estrategia para impulsar el desarrollo económico del sureste de México.