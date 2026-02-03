Condenan a ‘Iván Márquez’ por la muerte de cuatro militares en Antioquia: detalles del caso

La justicia halló culpable a Luciano Marín Arango, más conocido como ‘Iván Márquez’, por acontecimientos ocurridos durante su etapa en las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

‘Iván Márquez’ fue comandante de varias estructuras del grupo armado e hizo parte del Acuerdo de Paz de 2016, aunque después fue disidente y fundó la Segunda Marquetalia.

¿Quién es ‘Iván Márquez’?

Aparte de estar en las Farc, fue concejal de Caquetá y representante a la Cámara en la década de los 80. Ha acumulado más de 20 condenas y una extensa cantidad de órdenes de captura.

Después del acuerdo, tuvo la posibilidad de sentarse en una curul junto a alias Jesús Santrich. Tras declararse disidente, se le perdió el rastro e incluso se sospecho sobre su muerte en más de una ocasión.

Es clave recordar que en octubre de 2025, el Gobierno revocó su designación como representante en la mesa de negociación con la Segunda Marquetalia.

¿Cómo ocurrió el asesinato de los militares?

Un juzgado en Antioquia analizó un ataque ocurrido el 2 de julio de 1997 en Turbo. Para ese momento, ‘Iván Márquez’ hacía parte del secretariado y era máximo comandante del Bloque Noroccidental.

Aquel día, se presentó un combate de los soldados de la Brigada XVII del Ejército contra los frentes 5, 18, 57 y 58. Las Farc dejaron heridos a Carlos Eduardo Vidal Aponte (capitán), William Amado Suárez e Iván Ramírez Muñoz.

Los uniformados fueron trasladados para que el enfermero Fabio Pineda Serna los atendiera, pero los combatientes los interceptaron. Cinco militares fueron secuestrados, incluyendo a los lesionados y al enfermero.

El trágico desenlace fue la muerte del capitán, los dos soldados y el especialista en salud. Dada su condición, fallecieron por la cantidad de días en los que estuvieron secuestrados.

Marín fue condenado a 37 años de prisión por homicidio agravado, tentativa de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo agravado. Al haber sido la cabeza de bloque, tenía conocimiento del estado de los militares.