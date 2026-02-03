CANAL RCN
Internacional Video

Video | Bombero perdió la vida intentando rescatar a un perrito que estaba en medio de la corriente de un río

No estaba de turno y aún así, intentó rescatar al animal, pero ambos desaparecieron en segundos.

Valentina Bernal

marzo 02 de 2026
03:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La mañana del viernes 20 de febrero quedó marcada por una tragedia en el río Rímac, a la altura del puente Rayito del Sol, en el Cercado de Lima.

Patrick Ospina Orejuela, suboficial de la Policía Nacional del Perú, de 33 años, ingresó al cauce para rescatar a un perrito que había quedado atrapado en un islote conocido como “El Hablador”.

"El primero que se duerme, se muere": el reto que en una semana ya ha dejado a 8 menores intoxicadas en San Gil
RELACIONADO

"El primero que se duerme, se muere": el reto que en una semana ya ha dejado a 8 menores intoxicadas en San Gil

Las lluvias intensas habían incrementado el caudal, convirtiendo el río en una corriente peligrosa. A pesar de no encontrarse de servicio ni tener la obligación de intervenir, decidió actuar.

Bombero que no estaba de turno intentó salvar un perrito que estaba en una corriente

El agente descendió hacia el río con una línea de vida para intentar alcanzar al animal, que permanecía aislado sobre un pequeño montículo rodeado por agua turbulenta. Imágenes y reportes preliminares muestran que logró llegar hasta el islote.

Sin embargo, el perrito, visiblemente alterado por la situación, se movió y terminó cayendo nuevamente al agua.

En ese instante, Patrick intentó alcanzarlo, pero la fuerza del caudal le hizo perder estabilidad. En cuestión de segundos, ambos fueron arrastrados río abajo y desaparecieron de la vista de quienes presenciaban el intento de rescate.

Bombero perdió la vida tras ser arrastrado por la corriente

Tras la emergencia, unidades de rescate policial y personal de la comisaría de Sarita Colonia desplegaron un operativo a lo largo del río.

Revelaron un inesperado detalle sobre los conductores de los taxis del caso Diana Ospina: sería pista clave
RELACIONADO

Revelaron un inesperado detalle sobre los conductores de los taxis del caso Diana Ospina: sería pista clave

Helicópteros y drones sobrevolaron la zona mientras equipos en tierra recorrían el cauce. Las lluvias continuaban aumentando el nivel del agua, lo que dificultaba las labores de búsqueda tanto del agente como del perrito.

Horas después, Patrick Ospina fue hallado sin vida.

¿Quién era el bombero?

Patrick Ospina Orihuela, también mencionado en distintos reportes, era policía y bombero por vocación.

Su familia aseguró que su decisión de intervenir no fue un impulso aislado, sino coherente con su forma de ser. No estaba de turno, no tenía obligación de arriesgarse, pero decidió hacerlo.

Conductor en Cajicá pasó varias veces su camión sobre un perrito hasta matarlo: todo quedó en video
RELACIONADO

Conductor en Cajicá pasó varias veces su camión sobre un perrito hasta matarlo: todo quedó en video

 

 

 

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Irán

Murió la esposa del ayatolá Alí Jamenei, quien había quedado gravemente herida tras los ataques en Irán

Irán

Pete Hegseth: el presidente Trump definirá cuánto tiempo tomará la ofensiva contra Irán

Venezuela

Trabajador de la madre de María Corina Machado y su hijo fueron excarcelados en Venezuela: son colombianos

Otras Noticias

FC Barcelona

🔴 Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO por el Canal RCN: fecha y hora de la revancha

Barcelona tendrá que realizar una hazaña frente al Atlético de Madrid si quiere avanzar a la final de la Copa del Rey. Prográmese para el juego.

Pensiones

Corte Suprema tomó drástica decisión con respecto a las pensiones de sobrevivientes en Colombia: esto se sabe

El reparto de la pensión será de manera diferente con esta decisión.

Medellín

Reabren autopista Medellín - Bogotá tras siete días de cierre por derrumbe: esto se sabe

Yeison Jiménez

“Eres muy fuerte”: conmovedor mensaje de Lina Jiménez a su sobrina menor por su cumpleaños

Ibagué

Pacientes oncológicos remitidos a clínica en Ibagué aumentó cerca del 1.000% desde 2023