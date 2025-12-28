Descarrilamiento de tren deja a 20 personas heridas en México

Un tren que cubría la ruta interoceánica entre el Pacífico y el Golfo de México se descarriló este domingo, 28 de diciembre, en el sur del país y dejó al menos 20 personas heridas, que fueron trasladadas a hospitales cercanos, según confirmaron las autoridades federales.

El accidente ocurrió a la altura de la comunidad de Nizanda, en el estado de Oaxaca, mientras la unidad se desplazaba desde el puerto de Salina Cruz con destino a Coatzacoalcos, en el vecino estado de Veracruz. A bordo viajaban 241 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación, de acuerdo con datos oficiales.

El accidente se produjo cuando la maquina principal se descarriló:

La Secretaría de Marina, institución que opera la vía ferroviaria, informó que el incidente se produjo tras el “descarrilamiento de la máquina principal” del tren. La dependencia detalló que hasta el momento se tiene un conteo de 20 personas lesionadas.

Horas antes al reporte de la Marina, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, había señalado que de manera preliminar se reportaban 15 personas heridas, cifra que posteriormente fue actualizada por las autoridades federales.

La ruta ferroviaria recién se había inaugurado en 2023:

Además de la atención a los afectados, la Marina indicó que mantiene coordinación con las autoridades de transporte para “determinar las causas de los hechos” y avanzar en la recuperación de la operatividad de la vía férrea, que quedó interrumpida tras el percance.

El tren siniestrado forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una ruta ferroviaria inaugurada en 2023 que conecta el Golfo de México con el océano Pacífico y que es utilizada tanto para el traslado de pasajeros como de carga. Este proyecto es una de las obras de infraestructura emblemáticas impulsadas durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), como eje de su estrategia para promover el desarrollo económico del sureste mexicano.