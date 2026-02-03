Esta sería la selección reemplazaría a Irán en caso de retirarse del Mundial de 2026

A poco más de cien días para que ruede el balón en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, un sismo político amenaza con alterar el cuadro de competencia. La selección de Irán, conocida como el "Team Melli", ha puesto en duda su participación en la máxima cita futbolística que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

TEHERÁN / ZÚRICH – A poco más de cien días para que ruede el balón en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, un sismo político amenaza con alterar el cuadro de competencia. La selección de Irán, conocida como el "Team Melli", ha puesto en duda su participación en la máxima cita futbolística que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

La tensión alcanzó su punto crítico tras los recientes eventos en Medio Oriente, que incluyen ataques militares atribuidos a Estados Unidos e Israel en territorio iraní. Estas acciones, que resultaron en la muerte de altas figuras políticas y militares del país, han llevado a la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (FFIRI) a replantearse si es ético o logísticamente posible enviar a su delegación a suelo estadounidense.

Declaraciones que sacuden al fútbol

El presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, fue contundente en sus recientes declaraciones a la televisión estatal: "Bajo estas circunstancias de agresión, no se puede esperar que miremos hacia el Mundial con esperanza o entusiasmo". Taj subrayó que, aunque la clasificación se logró con méritos deportivos indiscutibles al liderar el Grupo A de la eliminatoria asiática, la seguridad de los jugadores y la dignidad nacional están por encima del torneo.

A esto se suma la problemática de los visados. A pesar de que la FIFA exige a los países anfitriones garantías de entrada para todas las delegaciones, diversos miembros del cuerpo técnico y directivos iraníes han denunciado retrasos y negativas sistemáticas por parte de las autoridades estadounidenses, lo que ha enrarecido el ambiente previo al debut programado para el 15 de junio ante Nueva Zelanda en Los Ángeles.

El efecto dominó: Irán se bajaría del Mundial y esta selección tomaría su lugar

Ante la posibilidad real de un boicot o una retirada forzada por causas de "fuerza mayor", el reglamento de la FIFA es claro. El Artículo 6 del reglamento de la Copa del Mundo 2026 estipula que, si una federación participante se retira, el organismo rector tiene la potestad exclusiva de decidir qué medidas tomar, incluyendo la designación de un reemplazo.

En los pasillos de la FIFA en Zúrich, ya se maneja un nombre con fuerza para ocupar la vacante en el Grupo G (donde Irán está emparejado con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda): la selección de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La lógica de la FIFA suele seguir el criterio de mérito deportivo dentro de la misma confederación. Al ser Irán un equipo de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), su reemplazo natural debe surgir de las mismas eliminatorias:

Posición en la tabla: EAU finalizó en una posición privilegiada en la ronda final de clasificación, quedando a las puertas del boleto directo.

Estado del Repechaje: Aunque Irak también es un candidato fuerte, su situación actual en el repechaje intercontinental complica una asignación directa sin alterar otras llaves. Por ello, Emiratos Árabes surge como la opción más "limpia" para cubrir el cupo asiático sin desmoronar el calendario de las repescas que se juegan este mes.

De confirmarse la baja de Irán, el torneo perdería a uno de los equipos más competitivos de Asia, pero abriría la puerta a una selección emiratí que no asiste a una cita mundialista desde Italia 1990. Por ahora, el mundo del fútbol contiene el aliento mientras la diplomacia intenta jugar su partido más difícil antes del silbatazo inicial en el Estadio Azteca.